이억원 "철강, 후방산업까지 연쇄 우려…대출·채권 등 3종 지원"

▲ 이억원 금융위원장
이억원 금융위원장은 17일 최근 중동사태 여파가 철강업뿐 아니라 기계·전자 등 후방산업 전반으로 확산할 가능성을 우려하며, 철강업에 대출·채권·투자 방식의 3종 금융지원을 하겠다고 밝혔습니다.
이 위원장은 이날 오후 정부서울청사에서 제3차 중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회를 열고 "중동사태로 인해 물류비 등 비용 증가와 공급망 불안에 따른 수급 차질 우려 등 철강업계 부담이 커지고 있다"면서 이 같은 방안을 발표했습니다.
이 위원장은 "미국·유럽연합(EU) 관세정책 등도 복합적으로 작용하고 있다"며 "이런 영향은 철강업뿐 후방산업 전반으로 확산해 연쇄적 파급효과가 나타날 수 있다는 점을 엄중하게 인식하고 있다"고 말했습니다.
이에 금융위는 적극적인 대출로 철강기업을 지원하기로 했습니다.
이번 추가경정(추경)으로 25조 6천억 원까지 확대된 정책금융기관의 금융지원 프로그램과, '53조 원+α' 규모의 민간 금융권 자체 지원방안을 적극적으로 운용할 예정입니다.
업종별 지원액과 소진되는 추이를 모니터링하면서 필요시 지원 규모와 대상을 확대할 예정입니다.
철강기업들의 채권발행 부담도 완화합니다.
이달부터 중동상황 피해 중소·중견기업의 신용보증기금 채권담보부증권(P-CBO)을 차환할 때 상환비율이나 후순위 인수비율 등을 하향 조정합니다.
중동상황 피해 중소·중견기업의 최장 1년 내 만기가 도래하는 P-CBO 물량이 적용 대상입니다.
철강 관련 업종의 물량은 약 3천700억 원 규모로 금융위는 추정했습니다.
또 오는 6월부터 신보가 P-CBO를 직접 발행해 기업으로서는 은행·증권사 수수료 등을 절감해 발행 부담이 약 50bp(1bp=0.01%포인트) 완화될 것으로 보입니다.
채권시장안정펀드와 회사채·기업어음(CP) 매입프로그램 등 시장안정프로그램으로 우량물부터 비우량물까지 채권 발행도 두텁게 지원할 예정입니다.
이와 함께 금융위는 이달 안에 조성될 총 1조 원 규모의 기업구조혁신펀드 6호를 통해 철강산업 등 6개 주력산업(석유화학·반도체·자동차·디스플레이·이차전지)의 사업재편과 재무구조 개선에 적극 투자하겠다고 설명했습니다.
이 위원장은 "중동전쟁으로 인한 대외 충격은 일부 산업에 국한되지 않고 실물경제 전반으로 확산될 우려가 있어 철저한 대비가 필요하다"며 "정부와 금융권, 산업계가 긴밀한 협업체계를 강화해야 한다"고 강조했습니다.
(사진=연합뉴스)
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