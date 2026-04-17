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종합특검, '내란 가담' 의혹 해양경찰청 압수수색

신용일 기자
작성 2026.04.17 14:17 조회수
종합특검, '내란 가담' 의혹 해양경찰청 압수수색
▲ 내란특검, 해경청 압수수색

3대 특검의 잔여 사건을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 해양경찰청의 12·3 내란 가담 의혹을 확인하기 위해 강제수사에 착수했습니다.

종합특검팀은 오늘(17일) "해양경찰청 내 청·차장실과 정보외사국, 수사국 내 사무실 등에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다"고 밝혔습니다.

안성식 전 해경 기획조정관의 관사도 이번 압수수색 대상에 포함됐습니다.

종합특검팀은 안 전 조정관이 계엄 선포 직후 전국 지휘관 화상회의에서 직원들의 총기 휴대와 합동수사본부 수사 인력 파견을 주장하며 윤석열 전 대통령의 내란 행위에 가담하려 했다는 의혹을 수사하고 있습니다.

안 전 조정관은 지난 2023년부터 방첩사 내부 규정인 '계엄사령부 편성 계획'에 계엄 선포 후 합수부가 구성되면 해경 인력을 자동으로 파견한다는 내용이 추가되도록 관여했다는 의혹도 받아왔습니다.

앞서 안 전 조정관은 내란 부화수행 혐의로 조은석 내란특검팀의 수사 선상에도 올랐다가 무혐의 처분을 받았는데, 종합특검팀은 "불기소 사건을 재기해 보완수사로 혐의 확인 후 강제수사를 진행 중"이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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