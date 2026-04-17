총파업 앞둔 삼성전자 노조 "파업 기간 20∼30조 손실 가능" 경고

▲ 17일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 삼성그룹 초기업노동조합 조합원들이 과반노조 공식 선언 기자회견을 하고 있다

삼성전자에 첫 과반 노조가 공식 탄생한 가운데 노조가 내달 예고한 총파업으로 30조 원의 손실이 발생할 수 있다고 경고했습니다.노조는 삼성전자가 내년 글로벌 1위 수준의 영업이익을 낼 것으로 전망되는 상황에 맞게 직원에 정당한 보상이 있어야 한다는 주장입니다.반면 총파업 시 생산 차질로 인한 글로벌 경쟁력 감소와 과도한 보상으로 인한 주주 이익 침해 등을 이유로 비판하는 목소리도 여전합니다.삼성전자 초기업노조는 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 앞에서 기자회견을 열고 공식적인 과반노조 및 근로자대표 지위를 확보했다고 밝혔습니다.최승호 초기업노조 위원장은 이 자리에서 "오는 23일 총 결기대회에 3만~4만 명의 조합원이 참석할 것으로 예상된다"고 말했습니다.노조는 오는 23일 평택사업장에서의 대규모 결기대회에 이어 오는 5월 21일부터 6월 7일까지 파업을 진행할 예정입니다.최 위원장은 "18일 동안 파업을 진행했을 때 설비 백업을 고려하면 최소 20조 원에서 30조 원 규모의 손실이 회사 측에 있을 것으로 파악한다"고 말했습니다.올해 예상되는 삼성전자의 연간 영업이익이 약 300조 원임을 감안하면 파업으로 생산 차질이 불거질 경우 하루에 약 1조 원의 손실이 발생할 수 있다는 설명입니다.삼성전자 총파업이 국가 경제에 악영향을 미칠 수 있다는 우려에 대해 노조는 "어쩔 수 없는 선택"이었다는 입장입니다.최 위원장은 "작년 말부터 노조는 성과급 상한 폐지와 투명한 제도화를 요구했는데 회사는 이에 대해 계속 일회성으로 답변했다"며 "교섭이 제대로 이뤄지지 않은 것에 대한 사과와 함께, 회사가 선제적으로 안건을 갖고 와야 한다"고 주장했습니다.현재 삼성전자 노사 협상은 지난달 말 노조 측이 교섭 중단을 선언한 이후 진행되지 않고 있습니다.노조의 요구가 주주 배당을 저해한다는 시각에 대해서는 인재 확보가 기업 가치를 상승시킨다고 주장했습니다.최 위원장은 "SK하이닉스로 이직한 조합원이 4개월 동안 200명이 넘는 등 삼성전자 직원들이 정당한 보상을 받지 못하는 것이 비정상적 구조"라고 말했습니다.박재성 삼성바이오로직스 초기업노조 위원장도 "압도적 기술력의 핵심인 인재를 확보하고 유지하기 위한 보상은 소모적인 비용이 아니라 미래를 위한 가장 확실한 투자"라고 말했습니다.노조는 위법한 쟁의행위는 하지 않을 것이라고 강조했습니다.전날 삼성전자 사측은 사업장 점거 등 불법행위 가능성을 이유로 법원에 위법 쟁의행위 금지 가처분을 신청한 바 있습니다.최 위원장은 "회사에서 노조법 제38조의 2항인 시설 유지나 그리고 또 원재료 폐기를 문제 삼고 있는데, 제조와 기술 인력은 기존 단체협상에서 협정 근로자 대상이 아님을 확인했다"며 "법무법인을 통해서도 검토한 결과에 따라 정당한 파업을 진행할 예정"이라고 말했습니다.제조·기술 인력은 협정 근로자에 포함되지 않기 때문에 총파업에 참여할 수 없다는 의미로 풀이됩니다.이어 "DS부문의 80%가 조합원이지만 회사가 나머지 비조합원을 대상으로 우선적으로 근무를 편성할 수 있다"며 "노조도 협의해 당연히 안전 시설에 대해서는 문제가 발생하지 않도록 파업을 할 예정"이라고 말했습니다.또한 노조는 앞서 불거진 '블랙리스트' 유출 사건에 노조원이 연관된 사실을 확인했다고 밝혔습니다.최 위원장은 "디바이스솔루션(DS)부문 조합원이 80%가 넘어가면서 각 부서에서 과열되는 현상이 있었다"며 "일부 조합원들이 본인 부서 사람들의 가입 여부를 체크하고 있는 것도 확인했다"고 말했습니다.이어 "이런 부분은 분명히 잘못됐고, 회사가 수사 의뢰를 한 만큼 잘 마무리됐으면 좋겠다고 회사에 선제적으로 전달했다"고 말했습니다.앞서 삼성전자는 특정 부서의 단체 메신저 방에서 부서명, 성명, 사번과 노조 가입 여부가 명시된 명단이 공유된 사실을 확인하고 개인정보보호법 위반으로 수사를 의뢰했습니다.이후 특정 직원이 사내 보안 시스템을 악용해 약 1시간 동안 2만여 회 접속해 직원들의 개인정보를 조회한 사실을 파악해 해당 직원을 고소했습니다.초기업노조는 노조의 요구가 스마트폰·가전·TV 등 디바이스경험(DX)부문 직원들에게도 유리하다고 밝혔습니다.최 위원장은 "영상디스플레이사업부의 경우 성과급을 경제적부가가치(EVA)로 계산하면서 실제로는 흑자를 내면서도 적자 사업부 취급을 받고 있다"며 "성과급 산정 기준이 (노조의 요구에 따라) 영업이익으로 바뀌면 이런 부분 역시 개선될 것"이라고 말했습니다.한편 초기업노조는 현재 7만 4천여 명의 조합원이 가입해 삼성전자의 첫 과반노조가 됐습니다.지난 15일 고용노동부의 확인 절차를 거쳐 법적 근로자 대표 지위를 확보했습니다.노조는 ▲ 취업규칙 불이익 변경 원천 차단 ▲ 조합원 중심의 노사협의회 구성 ▲ 과반 교섭력을 통한 실질적 처우 개선을 추진할 계획입니다.(사진=연합뉴스)