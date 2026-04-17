뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

결국 직위 해제…'범죄도시' 마동석 실제 모델 충격 근황

김지욱 기자
작성 2026.04.17 14:47 수정 2026.04.17 15:32 조회수
PIP 닫기
영화 '범죄도시'에서 배우 마동석이 연기한 주인공 '마석도'의 실제 모델인 경찰관이 음주 운전 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

서울중앙지검 형사1부는 그제 도로교통법상 음주 운전 혐의로 서울 수서경찰서 소속이었던 A 경위를 불구속기소 했습니다.

A 경위는 지난해 11월 24일 밤 8시 반쯤 서울 강남구 강남세브란스병원 인근에서 술을 마시고 운전하다 접촉 사고를 냈습니다.

당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준인 0.08％를 넘겼던 걸로 전해집니다.

인명 피해는 없었던 것으로 알려졌습니다.

A 경위는 음주 운전 사실이 알려진 뒤 직위해제 조치됐습니다.

'범죄도시'의 주연과 제작을 맡았던 배우 마동석은 형사들의 경험담을 취재해 이 영화를 구상했습니다.

A 경위는 그 가운데서도 마동석 씨가 연기한 주인공 마석도의 모티브가 된 것으로 알려졌습니다.

A 경위는 과거 한 예능 프로그램 등에 출연해 '범죄도시' 마동석의 실제 모델로 소개되기도 했습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인:이수민, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지