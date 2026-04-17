[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이스라엘과 레바논이 열흘 동안의 휴전에 전격적으로 합의했습니다. 미국과 이란의 종전 협상 주요 변수 가운데 하나가 해결의 실마리를 찾은 셈인데요. 이스라엘과 헤즈볼라 사이의 충돌 가능성은 여전히 남아 있다는 전망도 나오고 있습니다.



2. 이런 상황에서 트럼프 미국 대통령은 미국과 이란의 2차 종전 협상이 이번 주말에 열릴 수 있다고 말했습니다. "이란과의 협상에서 많은 진전이 있었고 합의에 매우 근접했다. 내가 협상이 열리는 파키스탄에 직접 갈 수도 있다"며 종전에 대한 기대감을 높였습니다.



3. 중동 정세 여파로 기름값 고공 행진이 이어지면서 전국 평균 휘발윳값이 2천 원 턱밑까지 다다랐습니다. 오늘(17일) 오후 현재 전국 평균 휘발윳값은 1천999.82원을 기록했고 서울 평균은 2천30원에 달했습니다. 휘발유 평균값이 2천 원을 넘는 건 러시아-우크라이나 전쟁 첫해인 지난 2022년 7월 이후 처음입니다.



4. 지난 8일 대전 동물원을 탈출했던 늑대 늑구가 9일 만인 오늘 새벽 동물원에서 1km 정도 떨어진 뿌리공원 근처 등산로에서 무사히 포획돼 동물원으로 옮겨졌습니다. 맥박과 체온 등 건강 상태는 모두 정상인데 배 속에서 길이 2.6cm의 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거했다고 대전시는 밝혔습니다.