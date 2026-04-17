돈치치·커닝햄, 출전 기준 미달에도 수상 자격 획득

▲ 로스앤젤레스(LA) 레이커스의 루카 돈치치

루카 돈치치(로스앤젤레스 레이커스)와 케이드 커닝햄(디트로이트)이 출전 기준 미달에도 미국프로농구(NBA) 개인상 수상 자격을 얻었습니다.NBA 사무국은 "NBA와 선수협회(NBPA)는 두 선수가 예외적 상황 조항에 따라 수상 자격이 있다는 것에 동의했다"고 오늘(17일) 발표했습니다.NBA에서는 2023-2024시즌부터 최우수선수(MVP)를 비롯한 주요 개인상 자격을 얻으려면 정규리그 82경기 중 최소 65경기에 출전해야 합니다.선수들이 관리를 이유로 자주 결장하는 일을 방지하고자 도입된 규정입니다.NBA의 단체협약에는 이를 충족하지 못했을 때 특별한 상황을 이유로 수상 자격을 신청할 수 있는 조항이 포함돼 있습니다.이번 시즌 64경기에 출전한 돈치치와 63경기를 뛴 커닝햄은 특별 상황을 인정해달라며 심사를 요청했습니다.NBA는 "커닝햄은 3월 17일 진단받은 기흉으로 12경기에 결장하며 63경기에 출전했다. 돈치치는 슬로베니아에서 딸이 태어나면서 2경기에 결장해 64경기를 소화했다"면서 "이들의 전체적인 상황을 고려했을 때 단체협약의 예외적 상황 조항에 따라 수상 자격을 갖췄다고 판단했다"고 설명했습니다.한편 미네소타 팀버울브스의 가드 앤서니 에드워즈도 수상 자격 심사를 요청했지만 기각됐습니다.에드워즈는 이번 시즌 무릎 부상 등을 겪으며 60경기에 출전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)