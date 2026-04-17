돈치치·커닝햄, 출전 기준 미달에도 수상 자격 획득

▲ 로스앤젤레스(LA) 레이커스의 루카 돈치치
루카 돈치치(로스앤젤레스 레이커스)와 케이드 커닝햄(디트로이트)이 출전 기준 미달에도 미국프로농구(NBA) 개인상 수상 자격을 얻었습니다.
NBA 사무국은 "NBA와 선수협회(NBPA)는 두 선수가 예외적 상황 조항에 따라 수상 자격이 있다는 것에 동의했다"고 오늘(17일) 발표했습니다.
NBA에서는 2023-2024시즌부터 최우수선수(MVP)를 비롯한 주요 개인상 자격을 얻으려면 정규리그 82경기 중 최소 65경기에 출전해야 합니다.
선수들이 관리를 이유로 자주 결장하는 일을 방지하고자 도입된 규정입니다.
NBA의 단체협약에는 이를 충족하지 못했을 때 특별한 상황을 이유로 수상 자격을 신청할 수 있는 조항이 포함돼 있습니다.
이번 시즌 64경기에 출전한 돈치치와 63경기를 뛴 커닝햄은 특별 상황을 인정해달라며 심사를 요청했습니다.
NBA는 "커닝햄은 3월 17일 진단받은 기흉으로 12경기에 결장하며 63경기에 출전했다. 돈치치는 슬로베니아에서 딸이 태어나면서 2경기에 결장해 64경기를 소화했다"면서 "이들의 전체적인 상황을 고려했을 때 단체협약의 예외적 상황 조항에 따라 수상 자격을 갖췄다고 판단했다"고 설명했습니다.
한편 미네소타 팀버울브스의 가드 앤서니 에드워즈도 수상 자격 심사를 요청했지만 기각됐습니다.
에드워즈는 이번 시즌 무릎 부상 등을 겪으며 60경기에 출전했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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