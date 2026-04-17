[자막뉴스] "쟤네 모델 쓰지 마" 엄포 놓던 백악관…'미토스 충격'에 제재했던 앤트로픽 모델 사용 재추진

AI 모델의 윤리적 제한을 풀거나 군사적 목적에 활용하는 등 AI 활용 범위를 둘러싼 갈등 끝에 앤트로픽 퇴출에 나섰던 미국 연방정부가 다시 앤트로픽 모델 사용에 나설 조짐을 보이고 있습니다.



미 블룸버그 통신은 백악관 관리예산국(OMB)의 그레고리 바바시아 최고정보책임자(CIO)가 최근 각 부처에 "앤트로픽의 '클로드 미토스' 모델을 정부 기관이 사용할 수 있도록 하는 방안을 마련하고 있다"는 내용의 이메일을 보냈다고 보도했습니다.



바바시아 CIO는 '미토스 모델 접속'이라는 제목의 이메일에서 "우리는 모델 제공업체, 업계 파트너, 정보 당국과 긴밀히 협력해 해당 모델의 수정 버전을 정부 기관에 제공하기 전 적절한 보안 규정과 안전장치를 마련하고 있다"고 말했습니다.



이 이메일은 국방부와 재무부, 법무부 등에 발송됐고 향후 몇 주 안에 더 많은 정보를 제공할 것이라는 내용이 포함된 것으로 전해졌습니다.



다만 이메일에는 정부 기관들이 미토스 접속 권한을 확실히 부여받을 것이라는 명시적인 내용은 없었고, 도입 시기나 사용 방법 등 구체적인 일정도 제시되지 않은 것으로 파악됐습니다.



앤트로픽은 지난 7일 새로 개발한 미토스 모델이 전문가 수준의 강력한 보안 취약점 탐지 능력을 갖추고 있다고 발표하면서, 이에 따라 이 모델을 곧바로 일반에 공개하지 않고 주요 기술 기업과 금융 기업에 먼저 제공하겠다고 밝혔습니다.



이후 미국을 비롯한 각국 정부와 금융당국 등은 긴급회의를 열고 미토스와 같은 AI 모델이 가져올 파장에 대비했는데, 트럼프 대통령의 지침에 따라 앤트로픽 사용 중단에 나선 미 재무부도 미토스에 대한 접속 권한을 얻기 위한 협의에 나선 것으로 전해졌습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)