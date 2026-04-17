헤즈볼라 "휴전기간 이스라엘군 레바논 주둔 시 저항권 행사"

▲ 헤즈볼라의 핵심 거점인 레바논 남부 빈트 즈베일에서 작전 중인 이스라엘 군인들

레바논의 친이란 무장 정파 헤즈볼라가 열흘 휴전 기간 중 이스라엘군이 레바논 내 주둔하는 걸 용납하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다.헤스볼라는 현지시간 16일, 도널드 트럼프 미국 대통령의 휴전 발표 직후 첫 공식 논평을 통해 "레바논 영토에 이스라엘군이 존재하는 것은 레바논과 그 국민에게 저항할 권리를 부여하는 것"이라고 주장했습니다.그러면서, "어떤 형태의 휴전 합의로도 이스라엘이 레바논 내부에서 행동의 자유를 누리는 것을 허용해서는 안 된다"고 강조했습니다.이는 레바논 남부에서 지상전을 진행해온 이스라엘군의 철군을 압박하기 위한 발언으로 풀이됩니다.앞서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 긴급 소집한 안보 내각 회의에서 "10일간의 휴전 기간에도 이스라엘군이 전략적 요충지를 계속 점유할 것"이라면서, 이스라엘은 헤즈볼라의 요구에 동의한 적 없다고 밝힌 바 있습니다.한편, 헤즈볼라의 동맹이자 레바논 정계의 실권자인 나비 베리 의회 의장은 성명을 통해 "휴전 협정 발효 이후 상황이 더 명확해질 때까지 고향 도시와 마을로의 귀환을 잠시 미뤄달라"고 피란민들에게 당부했습니다.(사진=이스라엘군 제공, 연합뉴스)