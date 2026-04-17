민주 인재 영입 1호, 전태진 변호사…울산 남갑 전략공천 예정

▲ 더불어민주당 정청래 대표와 전태진 변호사가 17일 국회에서 열린 1차 인재영입식에서 파란색 당 점퍼를 들고 기념촬영을 하고 있다.

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 '영입인재 1호'로 전태진 변호사를 발탁했다고 공식 발표했습니다.정청래 대표는 오늘(17일) 당 대표회의실에서 인재영입식을 열고 전 변호사를 소개했습니다.울산 출신인 전 변호사는 학성고와 서울대 정치학과를 졸업했습니다.사법연수원 33기인 그는 법무법인 정세에서 변호사 생활을 시작했고 현재는 법무법인 동헌 대표 변호사로 재직 중입니다.전 변호사는 민주당 울산시장 선거에 출마하는 김상욱 후보가 의원직을 사퇴하면서 치러질 울산 남갑 보궐선거에 출마할 예정입니다.정 대표가 전략공천을 염두에 두고 영입한 것입니다.남갑은 2004년 선거구가 새로 획정된 이래 보수계열 후보들이 전승을 거둔 곳으로 김상욱 후보도 2024년 총선에서 국민의힘 소속으로 이곳에서 당선됐습니다.전 변호사가 이번 보선에서 승리하면 울산 남갑에서 민주당이 거두는 첫 승리 기록이 됩니다.전 변호사는 "대학 진학 전까지 울산 남구 지역에서 계속 살았다"며 자신을 '울산의 아들'로 소개했습니다.이어 "제가 변호사로 처음 출석한 사건의 당사자가 바로 고(故) 노무현 전 대통령이셨고, 두 번째로 맡은 사건의 당사자가 당시 민정수석이셨던 문재인 전 대통령"이라며 "그분들의 뜻을 이어받아 이 자리에 나서게 되니 정 말 문 전 대통령님의 책 제목처럼 이것도 다 '운명'이 아닌가 싶다"고 했습니다.그러면서 "울산 시민의 희망을 대변하고 실현해서 실질적인 삶의 변화를 가져올 수 있도록 노력하겠다"며 "지역주의의 틀을 깨고 울산의 정치를 바꾸는 노력을 시작하겠다"고 강조했습니다.정 대표는 "울산에는 낡은 지역주의 구도를 깨고 젊은 세대로 교체하고 새로운 바람, 파란 바람을 일으킬 인물이 필요하다"며 "그 물결에 전 변호사가 합류하게 될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)