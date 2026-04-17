뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프, 이란과 주말 협상 가능성 속 "이란전 꽤 곧 끝날 것"

유덕기 기자
작성 2026.04.17 10:16 조회수
트럼프, 이란과 주말 협상 가능성 속 "이란전 꽤 곧 끝날 것"
▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 16일 이란전과 관련해 "꽤 곧 끝날 것"(It should be ending pretty soon)이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이날 네바다주 라스베이거스의 한 호텔에서 열린 '팁에 대한 세금 감면' 원탁회의 행사에서 "보시다시피 우리는 매우 잘하고 있습니다. 이란에서의 전쟁도 순조롭게 진행되고 있다"며 이같이 밝혔습니다.

이어 "우리는 세계 어디에도 없는 가장 강력한 군대를 갖고 있다"며 "내 첫 임기 4년간 이를 구축했고 지금도 계속 강화하고 있다"고 강조했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 종전 협상을 벌이고 있는 이란과의 협상에 많은 진전이 있고 합의에 매우 근접했다고 밝혔습니다.

그러면서 다음 협상이 이번 주말 열릴 수 있다고 했습니다.

미국과 이란은 지난 7일 '2주 휴전'에 합의하고 이란의 핵보유 금지와 호르무즈 해협 정상화 등 핵심 쟁점에 대한 이견을 좁히기 위한 논의를 이어오고 있습니다.

지난 11일 파키스탄에서 이뤄진 첫 대면 협상은 결렬됐지만, 이번 주말 협상 재개 여부에 관심이 쏠리고 있습니다.

휴전 기간은 오는 21일까지입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지