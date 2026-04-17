송언석, '대장동 수사 검사 극단 시도'에 "여당 국조가 국가폭력"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 17일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 대장동 사건을 수사했던 검사가 극단적 시도를 한 것과 관련해 "국정조사라는 이름의 국가폭력이 사람을 죽음으로 내몰고 있다"고 비판했습니다.송 원내대표는 오늘(17일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "대장동 사건을 수사했던 검사가 국정조사 증인으로 채택되고 나서 극단적인 선택을 시도했다"며 "'떳떳함을 밝힐 길은 극단적 시도뿐'이라고 깊은 억울함을 호소했다고 한다"고 말했습니다.이어 "더불어민주당은 이재명 대통령을 수사·기소한 검사들을 국가폭력 가해자로 처벌하는 입법을 추진하고 있다"며 "그러나 진짜 국가폭력은 현재 민주당이 자행하고 있는 국정조사"라고 규탄했습니다.송 원내대표는 "국정조사는 이미 일방적인 호통과 인격 모독으로 점철된 원님 재판으로 전락한 지 오래"라며 "그래도 조작 기소라고 믿는다면 이 대통령의 억울함을 풀어드릴 방법은 재판 재개뿐"이라고 밝혔습니다.그러면서 "재판을 재개해 조작 증거를 제시하고 무죄 판결을 받아내면 될 것"이라며 "재판이 아닌 공소 취소라는 해괴한 방법을 쓰겠다는 것은 결국 조작 기소가 아니라고 하는 자백일 뿐"이라고 덧붙였습니다.경찰이 인터넷 방송에 출연해 수사 상황을 언급한 2차 종합 특별검사팀의 김지미 특검보에 대한 수사에 착수한 데 대해선 "김 특검보는 김어준 유튜브에 출연해 사실상 기획 수사를 자백하는 발언을 했다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)