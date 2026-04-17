뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

고공농성 중 체포된 해임교사 석방…동조 시위 3명은 구속 기로

정지연 기자
작성 2026.04.17 10:11 조회수
고공농성 중 체포된 해임교사 석방…동조 시위 3명은 구속 기로
▲ 서울시교육청 앞 해임교사 복직 시위

서울시교육청 청사에서 고공농성을 벌이다 체포된 해임 교사 지혜복 씨 등 시위대 12명 가운데 9명이 석방되고, 나머지 3명은 법원의 구속 심사를 받게 됐습니다.

서울서부지법은 오늘(17일) 오전 10시 30분부터 공동주거침입 혐의를 받는 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장 등 3명에 대해 구속 전 피의자 심문을 진행합니다.

지 씨는 지난 15일 새벽 4시쯤 서울 용산구 서울시교육청 옥상에서 복직을 요구하는 고공농성을 벌이다, 약 4시간 만인 오전 8시쯤 건조물침입 혐의로 경찰에 연행됐습니다.

당시 건물 출입을 막던 동조 시위대 11명도 함께 붙잡혔습니다.

서울 용산경찰서는 지 씨 등 9명을 풀어주고, 동조 시위를 벌인 3명에 대해 구속영장을 신청한 걸로 파악됐습니다.

지 씨는 서울의 한 중학교에서 상담부장으로 근무하던 중 교내 성폭력 의혹을 제기한 이후 다른 학교로 전보 조치됐습니다.

해당 인사 조치가 부당하다며 철회를 요구했지만 받아들여지지 않았고, 결국 해임 처분까지 내려졌습니다.

정당한 사유 없는 근무 거부라며 지 씨를 해임했던 서울시교육청은 최근 해임 처분을 취소하겠다는 의사를 법원에 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
정지연 기자 사진
정지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지