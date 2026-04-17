코스피, 종전 협상 불확실성·유가 상승에 하락 전환

▲ 17일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다.

코스피가 17일 국제유가가 상승하고 차익실현 매물이 출회함에 따라 약세를 나타내고 있습니다.이날 오전 9시 18분 현재 코스피는 전장보다 30.88포인트(0.50%) 내린 6,195.17에 거래되고 있습니다.지수는 전장 대비 1.28포인트(0.02%) 상승한 6,227.33으로 시작했지만, 이내 하락세로 바뀌었습니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 6.8원 오른 1,481.4원에 개장했습니다.유가증권시장에서 개인은 4,200억 원대 순매수하고 있는 반면에 외국인과 기관은 각각 3천억 원, 1,400억 원 순매도하고 있습니다.코스피200선물시장에서는 외국인이 570억 원 매수 우위입니다.간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 상승했습니다.16일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 115.00포인트(0.24%) 오른 48,578.72에 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 18.33포인트(0.26%) 상승한 7,041.28, 나스닥 종합지수는 86.69포인트(0.36%) 뛴 24,102.70에 장을 마쳤습니다.S&P500 지수와 나스닥 지수는 이날도 장중 사상 최고치를 다시 썼습니다.미국과 이란의 2차 종전 협상이 이번 주말 열릴 것이라는 기대 속 이스라엘과 레바논이 열흘간 휴전에 합의한 점이 긴장감을 낮추는 데 일조했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 양국 정상과의 통화를 통해 휴전 합의를 끌어냈다고 밝혔습니다.백악관에서 취재진을 만나 종전 협상을 벌이고 있는 이란과 합의에 매우 근접했으며 다음 협상이 주말에 열릴 수도 있다고 말하기도 했습니다.다만, 미국과 이란 간 종전 협상이 교착 상태에 빠질 수 있다는 신중론도 함께 나오면서 국제유가는 상승했습니다.ICE선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 99.39달러로 전장보다 4.7% 올랐습니다.뉴욕상품거래소에서 5월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물 종가는 배럴당 94.69달러로 전장보다 3.7% 상승했습니다.국내 증시는 상·하방 압력이 모두 버티고 있는 가운데 소폭 하락세를 나타내고 있습니다.삼성전자는 0.46% 내린 21만 6천500원, SK하이닉스는 0.87% 떨어진 114만 5천원에 거래 중입니다.나머지 시가총액 상위종목 중 현대차(0.75%), 기아(0.51%), 삼성전기(3.13%)는 오르고 있고, LG에너지솔루션(-0.24%), SK스퀘어(-0.58%), 한화에어로스페이스(-3.75%)는 내리고 있습니다.업종별로는 통신(2.24%), 의료·정밀기기(1.52%) 등은 상승세고, 건설(-1.16%), 기계·장비(-0.86%), 전기·전자(-0.75%) 등은 하락세입니다.키움증권 한지영 연구원은 "미국 증시의 상단 제한, 유가 재상승 부담, 미 반도체주 차익실현 압력 등에 더해 코스피의 연속적인 랠리에 따른 피로도가 쌓이면서 수급 공방전이 벌어지고 있다"고 분석했습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 0.21포인트(0.02%) 오른 1,163.18입니다.지수는 전장 대비 3.81포인트(0.33%) 오른 1,166.78로 시작한 후 약세 전환했으나 다시 반등했습니다.코스닥 시장에서 개인은 991억 원을 순매수하고 있고 외국인과 기관은 각각 641억 원, 352억 원을 순매도 중입니다.에코프로(0.47%), 에코프로비엠(0.24%), 레인보우로보틱스(0.97%)는 상승 중이고, 알테오젠(-0.41%), 삼천당제약(-0.40%)은 하락 중입니다.(사진=연합뉴스)