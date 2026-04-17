방탄소년단 슈가 "사람들 시선 속 사는 직업…이젠 힘들지 않다"

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그룹 방탄소년단(BTS)의 슈가가 "대중의 시선을 받는 것도 직업의 일부"라며, 그에 따른 부담에 대해 담담한 생각을 밝혔다.슈가는 지난 16일(한국시간) 공개된 미국 음악 매체 롤링 스톤과의 1대1 인터뷰에서 "제 직업 자체가 사람들의 시선 속에서 사는 것"이라며 "가끔은 편하지 않을 때도 있지만, 저 또한 다른 사람들의 의견을 전혀 보지 않는 편이라 크게 힘들다고 느끼진 않는다"고 말했다.힙합 장르에서 랩과 프로듀싱을 주로 했던 슈가는 아이돌로 활동하는 것의 고충이 있냐는 질문에 대해서도 "저도 서울 올라오기 전에 대구에서 음악 할 때는 아이돌 하는 친구들에게 잘 이해를 못 했다. 막상 해보니까 더 많은 일을 하고 더 바쁘고 쉽지 않은 일이라는 걸 하고 겪고 하다 보니까 알겠다. 이 직업에 잘 맞는 것 같다."고도 덧붙였다.이번 인터뷰에서 슈가는 과거와 현재의 방탄소년단을 비교하며 달라진 마음가짐도 전했다.그는 "예전에는 너무 경쟁적이었고, 목표를 이루기 위해 감정이나 건강까지 갈아 넣으면서 달려왔던 것 같다. 이제는 나이도 들고 여유가 생긴 만큼 조금 더 즐기면서 활동하고 싶다."면서 팀 활동에 대해서도 "군복무 때문에 단체 활동을 할 수 없는 상황이라 개인 활동을 했던 것일 뿐, 군 복무 전부터 다시 모일 거라는 건 당연하게 생각하고 있었다. 해외에서는 이런 걸 의외로 보는 시각도 있지만 우리에게는 너무 자연스러운 선택이었다."고 애정을 드러냈다.방탄소년단 정규 5집 '아리랑' 프로듀싱에 참여한 슈가는 이번 앨범에 대해서는 "기존에 들려드리지 않았던 새로운 사운드를 시도하는 것이 가장 큰 목표였다. 곡을 많이 쓰고 덜어내는 과정이 쉽지는 않았지만 재미있었고, 결과적으로 잘 만든 팝 앨범이라 만족한다. 특정 곡을 밀기보다는 전체적인 균형을 중요하게 생각했고, 다양한 의견을 조율하는 데 집중했다"고 설명했다.마지막으로 방탄소년단의 팀워크에 대해서 슈가는 "멤버들과 함께 있으면 정말 재미있고, 산전수전을 함께 겪으면서 전우 같은 관계가 됐다. 가족처럼 느껴지는 유대감이 우리 팀의 큰 힘"이라면서 "의지만 있다면 70대, 80대까지도 함께할 수 있다고 생각한다. 지금처럼 무대를 할 수 있을지는 모르지만, 다른 방식으로도 계속 이어갈 수 있을 것"이라고 말했다.롤링스톤은 방탄소년단 RM과 진에 이어 슈가의 1:1 인터뷰 영상을 공개했다. 다른 멤버들의 영상 역시 순차적으로 공개될 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)