촉망받던 정치인이…집에서 아내 살해 후 극단적 선택

▲ 전 버지니아 부지사 페어팩스의 자택 밖에서 들것에 실린 시신이 옮겨지고 있다.

미국 버지니아주 부지사를 지내며 한때 촉망받던 정치인이 아내를 살해하고 스스로 목숨을 끊는 사건이 발생했습니다.현지시간 16일 워싱턴포스트에 따르면 저스틴 페어팩스 전 버지니아주 부지사와 그의 아내 세리나가 오늘(16일) 오전 버지니아주 애넌데일 자택에서 숨진 채 발견됐습니다.조사 결과 페어팩스 전 부지사는 자택 지하실에서 아내를 수차례 총으로 쏜 뒤 침실로 이동해 극단적 선택을 한 것으로 파악됐습니다.사건 당시 부부의 십대 아들과 딸은 집에 머물고 있었으며, 아들이 직접 경찰에 신고했습니다.케빈 데이비스 버지니아주 페어팩스카운티 경찰서장은 페어팩스 전 부지사가 아내를 총으로 쏴 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊었다고 설명했습니다.또한 데이비스 서장은 부부의 이혼 문제를 둘러싸고 가정 불화가 이어지고 있었다고 덧붙였습니다.민주당 소속이었던 페어팩스 전 부지사는 2017년 버지니아주 부지사로 선출됐습니다.당시 그는 버지니아주 전체 단위 선거 역사상 두 번째로 당선된 흑인 정치인으로 주목받았습니다.한때 차기 버지니아 주지사 유력 후보로 꼽힐 만큼 민주당 내에서 촉망받는 젊은 정치인이었습니다.하지만 2000년과 2004년에 발생한 성폭행 혐의가 2019년 뒤늦게 불거지면서 정치적 추락을 겪었습니다.(사진=게티이미지)