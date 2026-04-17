더 똑똑해진 제미나이…2,490만 개 계정 막혔다

▲ 구글 제미나이3.1 프로

구글이 지난해 인공지능 모델 제미나이를 활용해 83억 건 이상의 유해 광고를 차단했습니다.현지시간 16일 발표된 2025 광고 안전 보고서에 따르면 구글은 정책을 위반한 광고의 99% 이상을 노출되기 전에 걸러냈습니다.이와 함께 유해 광고를 유포한 계정 2천490만 개를 정지 조치했습니다.여기에는 사기 관련 광고 6억 200만 건과 계정 400만 개가 포함됐습니다.가장 빈번하게 발생한 유해 광고 유형은 악성코드 유포 등 광고망 남용으로 12억 9천만 건에 달했습니다.이어 개인화 광고 정책 위반 7억 5천500만 건과 법적 요건 미준수 6억 4천670만 건, 허위 정보 4억 2천150만 건 순으로 집계됐습니다.한국 지역에서 차단한 광고 수는 1억 7천550만 건이었으며 정지된 계정은 32만 6천 개로 나타났습니다.한국에서 가장 많이 차단된 유해 광고 유형은 저작권 위반과 광고망 남용, 데이팅, 허위 정보, 성적 콘텐츠 순으로 전 세계 통계와 다소 차이를 보였습니다.구글은 이처럼 광범위한 광고 차단과 정지 조치가 AI 모델 제미나이를 통해 가능해졌다고 설명했습니다.제미나이를 통한 실시간 탐지로 유해 콘텐츠 대부분은 제출 단계에서 차단됐습니다.문맥 이해 능력이 향상되면서 정상적인 광고주 계정을 잘못 정지하는 사례가 80% 줄어드는 등 정밀도도 높아졌습니다.이용자가 신고한 내용도 제미나이를 통해 처리하며 속도를 높였고, 지난해 이용자 신고에 대한 조치 건수는 전년도보다 4배 이상 늘었습니다.키랏 샤르마 광고·개인정보·안전 부문 부사장은 우리 모델은 계정 개설 기간과 행동 패턴, 캠페인 양상 등 수천억 건의 신호를 분석해 위협이 이용자에게 도달하기 전에 차단한다고 말했습니다.이어 최신 모델은 탐지를 회피하도록 설계된 악성 콘텐츠도 식별하고 선제적으로 차단할 수 있다고 강조했습니다.(사진=구글 제공, 연합뉴스)