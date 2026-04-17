"의사 남편 만나는 법" 조회수 폭발…"너무 기괴해" 논란

▲ 한 결혼정보회사 홍보 유튜브 채널에 올라온 '의사 배우자 만나는 법' 관련 영상

SNS에서 ‘의사 남편’을 내세운 콘텐츠가 확산하며 논란이 커지고 있습니다.오늘(16일) 기준 SNS에는 의사 배우자와의 결혼 생활을 강조한 영상이 다수 올라와 높게는 600만 회 이상의 조회수를 기록하고 있습니다.명품 소비와 고급 아파트 등 경제적 여유를 과시하는 내용이 주를 이룹니다.하지만 실제 의사 배우자인지 확인이 어렵고 병원 홍보나 마케팅 목적이라는 의혹도 제기되고 있습니다.전문가들은 이런 콘텐츠가 호기심과 부러움을 자극하는 요소가 결합된 결과라고 분석했습니다.곽금주 서울대 심리학과 명예교수는 직업과 결혼을 지나치게 돈과 연결하는 방식은 관계의 상업화로 비칠 수 있다고 지적했습니다.특히 의사와 결혼하는 방법을 알려준다는 강의까지 등장했다가 논란 끝에 중단되기도 했습니다.온라인에서는 기괴하다거나 가치관이 왜곡됐다는 비판과 함께 수요가 있다는 점 자체가 놀랍다는 반응이 이어졌습니다.이 같은 현상은 새로운 것은 아닙니다.과거에도 의사 배우자를 소재로 한 영상들이 수백만 회 조회수를 기록하며 부러움과 비판이 동시에 제기된 바 있습니다.전문직 배우자를 소재로 한 콘텐츠는 결혼정보회사나 병원 홍보와 연관됐다는 의혹도 나옵니다.전문가들은 이러한 콘텐츠가 반복 노출될 경우 결혼을 감정이 아닌 조건과 소비 중심으로 인식하게 만들 수 있다고 우려합니다.청년층의 불안한 현실과 맞물려 결혼이 생존 전략처럼 받아들여질 가능성도 있다는 지적입니다.다만 일부에서는 배우자의 직업과 경제력을 고려하는 것은 현실적인 선택일 뿐이라는 반응도 나오고 있습니다.(사진=유튜브 이용화면 캡쳐, 연합뉴스)