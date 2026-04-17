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김시우·임성재, PGA RBC 헤리티지 1R 공동 10위

하성룡 기자
작성 2026.04.17 07:22 조회수
김시우·임성재, PGA RBC 헤리티지 1R 공동 10위
▲ 김시우, 임성재

김시우와 임성재가 미국프로골프, PGA 투어 RBC 헤리티지 1라운드에서 나란히 공동 10위에 올랐습니다.

김시우는 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프링크스에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 버디 6개와 보기 1개로 5언더파 66타를 기록했습니다.

임성재 역시 이글 1개와 버디 4개, 보기 1개로 5언더파 66타의 성적을 내며 공동 10위로 1라운드를 마쳤습니다.

1년에 8차례 열리는 시그니처 이벤트에서 좋은 출발을 보인 임성재와 김시우는 남은 2∼4라운드 결과에 따라 상위권 입상 가능성을 열어뒀습니다.

공동 4위 선수들과 불과 1타 차이고, 8언더파 63타로 단독 선두인 루드비그 오베리(스웨덴)와는 3타 차입니다.

김시우는 마지막 18번 홀(파4)에서 약 8.5ｍ 버디 퍼트를 넣고 기분 좋게 1라운드를 마무리했습니다.

임성재는 파5 2번 홀 그린 주위에서 시도한 칩샷으로 이글을 기록했고, 이후 보기 없이 순항하다가 마지막 18번 홀에서 2ｍ가 안 되는 파 퍼트를 놓쳐 이날 유일한 보기가 나왔습니다.

PGA 투어 2승의 오베리가 1타 차 단독 선두에 나섰고, 해리스 잉글리시(미국)와 빅토르 호블란(노르웨이)이 7언더파 64타, 1타 차 공동 2위에 올랐습니다.

상위 랭커 82명이 나흘간 컷 없이 경쟁하는 이번 대회에서 남자 골프 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 3언더파 68타로 공동 20위에 올랐습니다.

지난주 마스터스에서 2년 연속 우승을 달성한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 불참했으며, 지난해 RBC 헤리티지 챔피언 저스틴 토머스(미국)는 5오버파 76타, 공동 80위에 머물렀습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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