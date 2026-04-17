MLB 이정후, 신시내티전서 4타수 3안타…시즌 타율 0.246

▲ 현지시간 16일 2회말 스윙을 하는 샌프란시스코 자이언츠의 이정후

메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후가 시즌 두 번째 3안타 경기를 해냈습니다.샌프란시스코는 미국 오하이오주 신시내티의 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 신시내티 레즈와 원정 경기에서 3대 0으로 이겼습니다.5번 타자 우익수로 선발 출전한 이정후는 4타수 3안타, 1타점을 기록하며 팀 공격을 주도했습니다.최근 3경기 연속 안타를 때린 이정후의 시즌 타율은 2할 4푼 6리가 됐습니다.이정후가 한 경기에 3안타를 친 것은 지난 1일 샌디에이고 파드리스전 5타수 3안타 이후 올해 두 번째입니다.이정후는 최근 3경기에서 11타수 6안타, 타율 5할 4푼 5리를 기록하며 시즌 초반 부진에서 빠져나오는 모습입니다.2회 투아웃 첫 타석에서 삼진을 당한 이정후는 5회 원아웃 주자 없는 상황에서 신시내티 선발 투수 체이스 번스를 상대로 6구째 슬라이더를 받아쳐 우전 안타를 만들었습니다.1대 0으로 샌프란시스코가 앞선 7회 투아웃 2루에서 타석에 들어선 이정후는 바뀐 투수 브록 버크의 4구째 싱커를 때려 1타점 좌전 적시타를 날렸습니다.이정후는 이후 케이시 슈미트의 중전 안타 때 홈까지 들어와 3대 0을 만드는 득점을 올렸습니다.이정후의 방망이는 여기서 멈추지 않았습니다.9회 원아웃 주자 없는 상황에서 샘 몰의 스위퍼를 중전 안타로 연결하며 3안타 경기를 완성했습니다.이날 샌프란시스코의 안타 6개의 절반을 이정후가 혼자 책임졌습니다.샌프란시스코 선발 투수 랜던 루프는 6이닝을 피안타 1개, 사사구 2개, 탈삼진 6개, 무실점으로 막고 시즌 3승을 거뒀습니다.최근 4연패를 끝낸 샌프란시스코는 7승 12패, 내셔널리그 서부지구 4위에 머물렀습니다.샌프란시스코는 18일부터 워싱턴 내셔널스와 원정 3연전을 시작합니다.(사진=AP, 연합뉴스)