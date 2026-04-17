뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.04.17 06:09 조회수
PIP 닫기
1. 이스라엘·레바논 "열흘간 휴전" 전격 합의

이스라엘과 레바논이 열흘 간의 휴전에 전격 합의했습니다. 휴전 시점은 오늘(17일) 새벽 6시부터로 미국과 이란의 종전 협상에도 긍정적인 영향을 미칠 걸로 보입니다.

2. "이란과 합의에 근접…주말 2차 종전협상 할 수도"

트럼프 미국 대통령이 2차 종전 협상이 이번 주말에 열릴 수 있다고 말했습니다. 이란의 핵무기 개발이 최대 쟁점인데 이란이 핵무기를 보유하지 않고 농축 우라늄을 미국에게 넘기는 데 동의했다고 밝혔습니다.

3. 오늘 '호르무즈 화상 정상회의'..이 대통령 참석

전쟁 이후 호르무즈 해협에서 자유로운 항해를 보장하기 위한 '화상 정상 회의'가 오늘 저녁 열립니다. 전쟁 당사국인 미국은 빼고 영국과 프랑스가 주도하고 이재명 대통령도 참석합니다.

4. '늑구'탈출 9일 만에 생포…"건강 이상 없어"

지난 8일 대전의 한 동물원에서 탈출한 늑대 '늑구'가 오늘 새벽 생포됐습니다. 늑구는 건강에 이상이 없는 상태로 동물원으로 옮겨졌습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지