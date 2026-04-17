1. 이스라엘·레바논 "열흘간 휴전" 전격 합의



이스라엘과 레바논이 열흘 간의 휴전에 전격 합의했습니다. 휴전 시점은 오늘(17일) 새벽 6시부터로 미국과 이란의 종전 협상에도 긍정적인 영향을 미칠 걸로 보입니다.



2. "이란과 합의에 근접…주말 2차 종전협상 할 수도"



트럼프 미국 대통령이 2차 종전 협상이 이번 주말에 열릴 수 있다고 말했습니다. 이란의 핵무기 개발이 최대 쟁점인데 이란이 핵무기를 보유하지 않고 농축 우라늄을 미국에게 넘기는 데 동의했다고 밝혔습니다.



3. 오늘 '호르무즈 화상 정상회의'..이 대통령 참석



전쟁 이후 호르무즈 해협에서 자유로운 항해를 보장하기 위한 '화상 정상 회의'가 오늘 저녁 열립니다. 전쟁 당사국인 미국은 빼고 영국과 프랑스가 주도하고 이재명 대통령도 참석합니다.



4. '늑구'탈출 9일 만에 생포…"건강 이상 없어"



지난 8일 대전의 한 동물원에서 탈출한 늑대 '늑구'가 오늘 새벽 생포됐습니다. 늑구는 건강에 이상이 없는 상태로 동물원으로 옮겨졌습니다.