뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

빚내서 14억 빌려줬더니…카지노 탕진한 동료 교사

심우섭 기자
작성 2026.04.17 07:30 조회수
PIP 닫기
먼저 한 전직 교사가 지인에게 속아 40년 넘게 모은 노후 자금을 모두 잃었다고요?

네, "지인 간 돈 거래는 피하라"는 말이 있죠.

그런 경고를 다시 한 번 되새기게 하는 사건입니다.

60대 여성 A 씨는 지난 2022년부터 같은 학교에서 근무했던 동료 교사 B 씨를 상대로 2년 동안 돈을 꾸준히 빌려왔습니다.

270여 차례에 걸쳐 그 금액이 무려 14억 원에 달했습니다.

A 씨는 "신변에 위협을 받고 있다", "조폭에게 쫓기고 있다"는 식의 거짓말로 B 씨의 선의를 이용했는데요.

이를 믿었던 B 씨는 평생 모은 자신의 노후 자금은 물론, 카드론과 마이너스 통장까지 동원했고 심지어 가족 명의로 대출도 받고 제자에게까지 돈을 빌려 A 씨를 도왔습니다.

하지만 수사 결과 A 씨는 이 돈을 들고 강원도 카지노를 수시로 드나들며 도박으로 탕진한 것으로 드러났는데요.

결국 B 씨는 평생 모은 노후 자금을 모두 잃고 빚더미에 앉아 매달 6백만 원의 이자를 감당하고 있는 것으로 전해졌습니다.

이 사건에 대한 항소심에서 재판부는 "피해 규모가 상당하고 피해 회복이 거의 이뤄지지 않았다"며 A씨에 대해 원심인 징역 7년을 유지했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지