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내일 '호르무즈' 화상 정상회의…이 대통령 참석

강청완 기자
작성 2026.04.17 00:48 조회수
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<앵커>

이재명 대통령이 내일(18일) 저녁, 호르무즈 해협 통과와 관련해 영국과 프랑스 정상 주도로 열리는 '화상 정상회의'에 참석합니다. 이 회의엔 80개국 가까이가 초청됐는데, 전쟁 당사국인 미국과 이란은 빠졌습니다.

보도에 강청완 기자입니다.

<기자>

청와대는 우리 시간으로 내일 저녁, 스타머 영국 총리와 마크롱 프랑스 대통령이 공동주최하는, 호르무즈 해협 통항을 위한 '다자간 화상 정상회의'에 이재명 대통령도 참석한다고 밝혔습니다.

청와대 고위 관계자는 "호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 통항은 모두의 이해관계로, 우리 국익에도 중요하기에 유사한 입장의 나라들과 연대하는 노력을 계속하고 있다"며 참석 배경을 설명했습니다.

그러면서 "이 대통령도 메시지를 낼 가능성이 있는 만큼 관련 준비도 하고 있다"고 덧붙였습니다.

이번 회의에는 전쟁 당사국인 미국, 이란 등을 제외하고, 현재까지 70~80개국이 초청됐습니다.

영국, 프랑스, 독일 등 유럽 주요국의 정상들은 물론, 사우디아라비아, 카타르 같은 걸프 국가 정상급 인사들의 참석 가능성도 큰 것으로 전해졌습니다.

이번 회의는 중동 전쟁 시작 이후 영국과 프랑스 등이 주도해 온 다자 회의들과 맥을 같이합니다.

우리 정부는 꾸준한 참여로 국제 공조를 이어왔습니다.

[이재명 대통령 : 국익이라는 입장에서 보면 장기적인 차원에서 더 큰 국익을 얻을 수 있도록 다른 나라 국민들 또는 다른 나라에 신뢰와 존경을 차분하게 쌓아가야 합니다.]

이번 회의를 통해 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위한 국제연대를 강조하는 정상들의 성명이 도출될 수 있다는 전망이 나옵니다.

(영상취재 : 하륭·윤형, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 한흥수)
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