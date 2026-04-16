국제에너지기구 총장 "유럽에 남은 항공유 6주치 불과"

▲ 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 유럽에 남은 항공유가 6주 치 정도에 불과할 수 있다고 말했습니다.비롤 총장은 AP 통신과의 인터뷰에서 이란 전쟁과 호르무즈 해협 차단에 따른 상황을 '우리가 겪은 최대 규모의 에너지 위기'라고 평가하고 "현재는 큰 곤경으로 세계 경제에 큰 영향을 미칠 것"이라고 말했습니다.비롤 총장은 "호르무즈 해협을 열 수 없고 그래서 정유소 가동이 중단되면 (유럽에서) 한 도시에서 다른 도시로 가는 항공편 일부가 항공유 부족으로 취소된다는 소식을 곧 듣게 될 것"이라고 경고했습니다.비롤 총장은 "5월 말까지 호르무즈가 열리지 않는다면 경제가 취약한 국가를 시작으로 많은 나라가 높은 물가상승률부터 성장 둔화, 심지어 일부는 경기침체까지 엄청난 어려움에 부닥칠 것"이라고 우려했습니다.그러면서, "일본, 한국, 인도, 중국, 파키스탄, 방글라데시 등 타격을 받는 최전선은 아시아 국가이고, 그다음은 유럽과 미주"라면서도 "전쟁이 끝나지 않으면 면역력 있는 국가는 없다"고 강조했습니다.비롤 총장은 현재 걸프해역(페르시아만)에서 대기 중인 유조선은 110여 척, 액화천연가스(LNG) 운반선 15척 이상으로, 이들이 호르무즈 해협을 빠져나갈 수 있다면 위기 완화에 도움은 되겠지만 충분치는 않다고 분석했습니다.이어 "역내 80개 이상의 핵심 자산이 파손됐고 그중 3분의 1 이상은 파손 정도가 심각하다"라며 "복구가 빠를 거라고 생각하면 엄청나게 낙관하는 것이다. 전쟁 전 수준으로 회복은 점진적으로만 될 거고 최대 2년은 걸릴 것"이라고 내다봤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)