미 국방 "이란, 현명한 선택하길…군 역량 다르다"

▲ 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 이란을 향해 "잘못된 선택을 하고 합의를 하지 않으면 우리 군은 전투작전을 재개할 최상의 태세를 갖추고 있다"고 밝혔습니다.헤그세스 장관은 현지시간 16일, 미 워싱턴 DC 인근 국방부 청사에서 열린 (對)이란 군사작전 관련 언론 브리핑에서 이와 같이 말하며, "새로운 이란 정권이 현명한 선택을 하기를 바란다"고 덧붙였습니다.그러면서, "우리는 당신들을 지켜보고 있다. 우리 군과 당신의 군은 역량이 다르다. 기억하라. 이건 공정한 싸움이 아니다"라고 경고했습니다.헤그세스 장관은 미군이 더 강력한 정보력을 바탕으로 재무장하고 있고, 이란의 발전소 등 에너지 산업을 겨냥한 준비태세를 갖추고 있으며, 도널드 트럼프 미국 대통령의 명령으로 공격을 즉시 재개할 준비가 돼 있다고 강조했습니다.헤그세스 장관은 또 이란의 호르무즈 해협 통제 주장에 대해선 "국제 해역을 합법적으로 항행하는 상선들에 미사일과 드론을 발사하겠다고 위협하는 건 아무 것도 통제할 수 없다는 뜻"이라며 "그건 통제가 아니라 '해적 행위'이며 테러 행위"라고 말했습니다.이어 "우리는 합의를 통해 우호적 방식으로 해결하기를 선호한다. 그렇지 않으면 강경하게 할 수 있다"며 "우리는 이 새 정권이 현명하게 선택할 것을 촉구한다"고 덧붙였습니다.