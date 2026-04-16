레바논 매체 "이스라엘 총리·레바논 대통령·루비오 3자 전화회담 추진"

▲ 이스라엘·레바논 회담

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 조셉 아운 레바논 대통령, 마코 루비오 미 국무장관의 3자 접촉이 추진되고 있다고 레바논 매체가 16일(현지시간) 보도했습니다.레바논 매체 알자디드는 이 3자간 전화회담을 성사하기 위한 막후 조율이 진행 중이라고 전했습니다.보도에 따르면 이번 3자 통화의 핵심 의제는 이스라엘과 레바논 양국 간의 즉각적인 휴전입니다.질라 감리엘 이스라엘 혁신과학기술부 장관도 이날 이스라엘군 라디오와 인터뷰에서 "네타냐후 총리가 레바논 대통령과 대화할 것"이라며 "이런 움직임이 결국 양국의 번영으로 이어지기를 희망한다"고 말했습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 "이스라엘과 레바논 지도자들이 오늘 대화할 것"이라고 썼습니다.구체적으로 어떤 지도자가 대화에 나설지 구체적으로 언급하진 않았습니다.1948년 이스라엘 건국 이후 단 한 번도 외교관계를 맺지 않은 양국은 지난 14일 워싱턴DC에서 미국의 중재 하에 대사급 회담을 열어 레바논 휴전, 헤즈볼라 무장 해제 문제 등을 논의했습니다.