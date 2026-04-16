소금단지 속 현금다발, 내연녀 집 추적…국세청, 56명 특별 승진

▲ 국세청 승진 블라인드 평가

국세청은 오늘(16일) 올해 상반기 수시 승진 인사를 하고, 체납·조사·조직 기여 분야에서 탁월한 성과를 창출한 56명을 특별 승진했다고 밝혔습니다.중부청 징세송무국 한효숙 조사관은 내연녀 아들 주소지에 은둔 생활하고 있는 체납자를 찾아내, 책자 사이에 숨겨둔 무기명 양도성 예금증서 수십억 원을 징수한 실적으로 5급 승진 대상자로 포함됐습니다.양도세 체납 후 금융자산을 골드바 등으로 전액 현금화해 잠적한 체납자 일가를 신용카드 사용 내역으로 추적해 소금항아리 속 현금다발 수억 원을 거두기도 했습니다.용인세무서 징세과 김가민 조사관은 체납액 수백억 원을 징수해 7급으로 승진합니다.그는 시행사의 고액 체납에 도급·신탁계약서, 소장 등 검토해 체납액이 신탁계약서상 집행 순위에 따른 선순위 항목임을 파악하고 압박해 성과를 거뒀습니다.이번 승진은 개청 이래 처음으로 직원들이 블라인드 평가로 승진자 결정에 직접 참여했다고 국세청은 설명했습니다.(사진=국세청 제공, 연합뉴스)