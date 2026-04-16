흥국생명, 'FA 최대어' 정호영 영입…3년간 5억 4천만 원

▲ 흥국생명으로 이적한 정호영

프로배구 여자부 흥국생명이 자유계약선수(FA) 정호영을 영입했습니다.흥국생명은 오늘(16일) 미들 블로커 정호영과 계약기간 3년, 연봉 총액 5억 4천만 원(총연봉 4억 2천만 원·옵션 1억 2천만 원)에 계약했다고 발표했습니다.정호영은 세터 김다인과 함께 이번 '에어컨리그' 대어로 꼽히는 선수입니다.2019-2020시즌 KGC인삼공사(현 정관장)의 지명을 받고 데뷔한 정호영은 높은 타점과 안정적인 블로킹 능력을 바탕으로 V리그를 대표하는 미들 블로커로 인정받았습니다.그는 2025-2026시즌에도 세트당 블로킹 0.67개(4위)를 기록하는 등 정상급 기량을 펼쳤습니다.시즌 종료 후 FA 자격을 얻은 정호영은 정관장을 떠나 흥국생명에서 새로 시작합니다.그는 "요시하라 도모코 흥국생명 감독님께 먼저 연락이 와서 놀랐다"며 "카페에서 처음 뵙고 대화했는데 배구 이야기만 1시간 넘게 했습니다. 내게 변화가 필요하다고 생각해 도전을 결심하게 됐다"고 흥국생명을 택한 배경을 설명했습니다.이어 "내 강점은 높은 점프력"이라며 "높이는 자신 있습니다. 좋은 모습 보여드리겠다"고 다짐했습니다.아울러 정호영은 함께 중앙을 책임질 미들 블로커 이다현과 공존에 관해 "대표팀에서 함께 생활했는데, 기대가 크다"고 답했습니다.목표를 묻는 말엔 "세부 지표에서 모두 상위권에 들고 싶고, 흥국생명에서 우승하고 싶다"고 답했습니다.요시하라 감독은 "정호영은 높이와 스피드, 블로킹 타이밍을 모두 갖춘 선수"라며 "중앙의 안정감을 키우고 공격 전개 속도까지 높일 수 있을 것"이라고 기대했습니다.정호영은 FA A등급으로, 흥국생명은 그의 원소속팀 정관장에 전 시즌 연봉의 200%와 구단이 정한 보호선수(6명)외 선수 1명을 내주거나 연봉 300%의 이적료를 지불해야 합니다.정호영의 2025-2026시즌 연봉은 3억 원입니다.올해 V리그 여자부에서는 20명의 선수가 FA 자격을 취득했고, 정호영이 처음으로 계약했습니다.(사진=흥국생명 제공, 연합뉴스)