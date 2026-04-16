로그인 한 번에 사업 신청…중기부, AI 통합플랫폼 내달 시범운영

▲ 중소벤처기업부

다음 달부터 로그인 한 번으로 중소벤처기업부의 모든 지원사업을 신청할 수 있는 시스템이 시범 운영됩니다.오늘(16일) 중기부가 제7회 과학기술관계 장관회의에서 발표한 '공공 인공지능 전환(AX) 계획'에 따르면 다음 달 시범 개통 예정인 '중소기업 통합플랫폼'에서 통합 로그인과 인증서 발급, 마이데이터 관리 등을 제공할 예정입니다.중기부는 중장기적으로 유관 기관의 시스템들도 기능별로 하나의 시스템으로 통폐합하기로 했습니다.또 중소기업·소상공인 전용 인공지능(AI) 에이전트를 도입해 사용자의 관심 공고, 상담 기록 등 개별 데이터를 학습해 맞춤형 지원사업을 추천하고 상권 분석, 컨설팅을 제공하게 할 계획입니다.특히 신청 과정에서 중소기업과 소상공인의 부담을 덜고자 AI 에이전트를 통해 정책자금 신청서와 연구개발(R&D) 계획서 작성까지 지원할 방침입니다.중기부는 공공데이터 개방과 AI 활용 지원도 확대합니다.벤처·스타트업을 대상으로 '오픈데이터 x AI 챌린지'를 추진해 공공데이터와 기술검증(PoC) 자금, 그래픽처리장치(GPU) 등 개발 인프라를 지원하고 우수 결과물은 정책과 연계합니다.아울러 '모두의 창업' 참가자에게 AI 솔루션을 제공하고 소상공인을 대상으로 AI 도구 활용 교육과 맞춤형 마케팅 콘텐츠 제작도 지원합니다.중기부와 유관 기관 내부적으로는 반복·단순 업무 자동화를 추진합니다.노용석 중기부 제1차관은 "중소기업 통합플랫폼을 중심으로 서비스 접근부터, 사업 신청, AI 활용, 정책 집행까지 전 주기를 지원하고, 법적으로 제한된 경우를 제외한 데이터는 최대한 개방해 혁신 서비스를 지속 창출해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=중기부 제공, 연합뉴스)