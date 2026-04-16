[날씨/XR] 더위 일시 주춤…최대 150mm 많은 비

지금이 봄이 맞나 싶을 만큼 초여름 더위가 이어지고 있습니다.



한 주 내내 이렇게 초여름 같은 날씨가 이어지겠지만, 내일(17일)은 남쪽 지방을 중심으로 비가 내리면서 더위가 일시적으로 주춤하겠습니다.



한편 비구름이 닿지 않는 수도권은 당분간 건조한 날씨가 이어지겠습니다.



화재 사고 주의하셔야겠습니다.



내일 비가 내리겠는데요.



제주를 중심으로 저기압이 지나면서 많은 비가 집중되겠습니다.



산지에 최고 150mm 이상의 많은 비가 예상돼 호우 특보가 내려질 가능성이 높습니다.



전남과 경남에도 20~60mm의 비가 예상되고요, 저기압과 가장 거리가 먼 충청권에는 5mm 미만으로 양이 적겠습니다.



비는 내일 새벽에 제주와 전남 해안부터 시작이 돼서 낮에는 충청권까지 확대됐다가 토요일 아침에는 대부분 그치겠습니다.



지금 위성 영상도 살펴보시면 중국 상하이 부근에 저기압이 자리하고 있는데요.



차츰 내일 새벽에는 제주 남쪽 해상을 지나면서 돌풍과 벼락을 동반해 강한 비바람이 제주에 몰아치겠습니다.



내일 아침 기온 보시면 서울이 14도로 오늘과 비슷하거나 조금 높게 출발하겠고요, 낮 기온은 서울이 20도, 광주가 19도로 더위가 주춤하겠습니다.



하지만 주말에는 다시 낮에 더워지겠습니다.



다음 주에는 기압계가 바뀌면서 다시 예년 이맘때 기온을 되찾겠습니다.



(남유진 기상캐스터)