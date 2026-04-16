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"나는 정치적 희생양"…'허위 사실 유포 혐의' 전한길 구속 갈림길

조민기 기자
작성 2026.04.16 21:06 수정 2026.04.16 22:10 조회수
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<앵커>

허위 사실로 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표의 명예를 훼손한 혐의를 받는 유튜버 전한길 씨가 구속 기로에 놓였습니다. 전 씨의 구속 여부는 이르면 오늘(16일) 밤 결정될 전망입니다.

조민기 기자가 보도합니다.

<기자>

영장실질심사를 받기 위해 법원에 출석한 유튜버 전한길 씨는 자신을 정치적 희생양이라고 주장했습니다.

[전한길/유튜버 : 저는 지난 55년간 법 없이 살아왔습니다. 그런데 또 이재명 정권 이렇게 탄생한 뒤로 이렇게 경찰서도 오게 되고 또 법원에도 오게 됩니다.]

전 씨는 유튜브 방송을 통해 이재명 대통령이 비자금을 해외에 숨겨뒀다고 주장하고, 김현지 청와대 제1부속실장과의 허위 사생활 의혹 등을 제기한 혐의를 받습니다.

또 이준석 개혁신당 대표의 미국 하버드대 경제학 복수 전공 학위가 거짓이라고 주장한 혐의도 있습니다.

전 씨는 "미국 언론에 보도된 의혹을 인용했을 뿐"이라고 주장했지만, 검찰은 "가짜 뉴스를 반복적으로 양산, 유포하는 등 사안이 중대하고 재범과 도주의 우려도 있다"며 구속영장을 청구했습니다.

검찰은 관련 유튜브 영상으로 전 씨가 3천260만 원의 수익을 올린 걸로 보고 있습니다.

법원 안팎에선 전 씨 지지자들과 반대자들 사이에 소란이 일기도 했습니다.

[전한길 이란 가자!]

[전한길 선생님 사랑합니다!]

법정 심사는 1시간 반 만에 끝났지만, 수갑 착용 문제를 두고 변호인단이 항의하면서 유치장 호송까지 2시간가량 늦어진 걸로 파악됐습니다.

경찰서 유치장에 있는 전 씨에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정됩니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 석진선)
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