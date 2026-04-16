"검사가 목표는 하나라고 해" vs "대장동 수사 정당"

<앵커>



검찰의 조작 기소 의혹을 다루는 국회 청문회에 출석한 남욱 변호사가 과거 수사 과정에서 진술 회유와 압박이 있었다고 주장했습니다. 남 씨는 지난 2022년 대장동 사건으로 수사받을 당시, 검사로부터 "우리의 목표는 하나"라는 말을 들었다고 진술했는데요. 당시 검찰 수사팀 측은 "사실이 아니"라며 "정당한 수사였다"고 반박했습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



'대장동 사건' 등을 대상으로 오늘(16일) 열린 국회 조작기소 의혹 진상규명 청문회.



증인으로 출석한 대장동 개발사업 민간업자인 남욱 변호사는 지난 2022년 당시 검찰의 대장동 수사팀 소속 정일권 검사에게 조사를 받으면서 이런 말을 들었다고 주장했습니다.



[남욱/변호사 : 마지막 얘기가 '우리 목표는 하나'였다.]



[차규근/조국혁신당 의원 : 보충 설명을 해주시겠습니까?]



[남욱/변호사 : 이재명 대통령을 기소하기 위한 건 누구나 다 알고 계실 겁니다.]



남 변호사는 또, 검찰이 '이재명이 시킨 게 아니냐'고 물었다며 자신에게 진술을 압박했다고도 주장했는데,



[남욱/변호사 : 본인이 배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수도 있고. 애들 사진 보여주셨고 애들 봐야 하지 않겠냐.]



정 검사는 목표는 하나란 말을 한 적이 없고, 진술 압박도 없었다고 반박했습니다.



[정일권/검사 : 실체 진실에 부합하는 사실관계를 확인하겠다, 이런 이야기만 했을 뿐입니다.]



수사를 지휘했던 이원석 당시 검찰총장도 남 변호사의 진술이 바뀌어온 만큼 어떤 진술이 맞는진 법원이 판단하는 것이라며 대장동 수사는 외압이 없는 정당한 수사였다고 주장했습니다.



[이원석/전 검찰총장 : 정성호 법무부 장관께서 항소 포기 당시에 논란이 일자 대장동 수사와 재판은 성공한 수사와 재판이라고 하셨습니다.]



하지만 민주당 의원들은 남 변호사 증언 등을 근거로 당시 검찰이 처음부터 이재명 대통령을 겨냥했던 표적 수사를 했다고 주장했습니다.



[이주희/민주당 의원 : 정적 하나 없애겠다고 검사 백수십 명을 동원해서 사냥을 벌였습니다.]



반면 국민의힘 의원들은 이번 국정조사 자체가 정당한 수사에 대한 보복이라고 맞섰습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 민주당 마음대로 하는 국정조사입니다. 수사한 검사들을 다 범죄자 만들고 있지 않습니까.]



국회 국정조사 특위는 오늘 청문회에 불출석한 대장동 사건 관련자 김만배, 정영학 증인 등에 대한 동행명령장 발부를 여야 합의로 의결했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 박선수)