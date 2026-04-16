뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"살해범은 의붓아버지인데…" 풀리지 않는 의문들

문준모 기자
작성 2026.04.16 21:05 조회수
PIP 닫기
<앵커>

최근 일본에서는 11살 어린이가 실종 3주 만에 숨진 채 발견됐습니다. 범인으로 의붓아버지가 체포됐지만, 이 사건은 여전히 의문투성입니다.

도쿄 문준모 특파원이 취재했습니다.

<기자>

교토 난탄시에 살던 초등학교 5학년 유키 군이 실종된 건 지난달 23일.

마지막 목격자는 작년 말 유키 군의 친모와 재혼한 계부였습니다.

그는 실종 당일, "아이를 차에 태워 학교까지 바래다줬다"고 진술했지만 교내 CCTV에는 유키 군이 학교로 들어가는 모습이 찍히지 않았습니다.

경찰은 지난 3주 간 인근 숲부터 호수 밑바닥까지 집중 수색을 벌였습니다.

실종 엿새 뒤 학교 서쪽 숲에서 책가방이 발견됐고, 지난 12일에는 다른 곳에서 신발이 발견됐습니다.

다음 날 시신을 찾았는데, 학교에서 2㎞ 떨어진 산속이었습니다.

경찰은 아이의 흔적이 흩어져 있는 건 수사에 혼선을 주려는 목적일 수 있다고 보고 수사망을 좁혀갔습니다.

어제(15일) 유키 군의 집을 압수수색한 경찰은 계부를 추궁한 끝에 자백을 받아냈습니다.

[이노우에/교토부경 수사1과장 : 사체 유기 피의자로 37살 남성 아다치 유우키를 체포하고 수사본부를 설치해 전모를 규명할 것입니다.]

사체 유기뿐 아니라 유키 군 살해에도 관여했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

또 경찰은 유키 군의 시신이 실종 이후 여러 번 옮겨진 것으로 파악했습니다.

완전 은닉을 위해 시신을 매장하지 않고 유기 장소만 바꿨다는 겁니다.

그러나 정밀 부검에도 사망 원인이 밝혀지지 않았습니다.

사망에 이를 만한 외상도 없었습니다.

아동 학대나 가정 폭력 신고 기록은 없었고, 유키 군의 어머니와 증조할머니도 함께 살고 있었는데 범행을 인지하거나 가담했는지도 밝혀내야 할 부분입니다.

수사 당국은 사인이 명확하지 않아 아직 사건의 전모를 단정하긴 어려운 상황이라고 말했습니다.

(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 이승열, 디자인 : 황세연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
문준모 기자 사진
문준모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지