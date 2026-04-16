국가AI전략위, '자율주행·반도체·에너지 AX' 현장 점검

▲ 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장이 발언하고 있다.

국가인공지능전략위원회(위원장 대통령) 임문영 상근 부위원장은 오늘(16일) 광주와 전남 나주를 방문해 '대한민국 인공지능 행동계획'의 핵심 과제인 '5극 3특 기반 AX 혁신벨트 구축'의 이행 상황을 점검하고, 자율주행ㆍ반도체ㆍ에너지 분야의 AX 추진 현황을 확인했습니다.이번 일정은 전북 방문에 이은 호남권 현장 행보의 마무리로, 광주의 자율주행·반도체 산업과 나주의 에너지 생태계를 중심으로 지역 특화 AX 모델의 실행 과제를 종합적으로 점검하기 위해 마련됐습니다.위원회는 광주과학기술원(GIST)을 방문해 과학기술정보통신부가 추진 중인 '4대 과기원 AX전략'중 하나인 호남권(GIST) AX 혁신 생태계 조성사업의 현장 이행 현황을 확인했습니다.이어 진행된 기업 간담회에는 산업통상부 및 광주시 등 지역AX 사업 추진기관과 글로벌 기업인 ARM과 앰코테크놀로지(AMKOR) 등이 참여해 지역 균형 발전을 위한 중앙정부와 지자체 간의 협업 방안과 GIST 내 인력 양성과 첨단 패키징 거점 조성을 연계한 남부권 반도체 AX 생태계 구축 방안을 논의했습니다.임문영 상근 부위원장은 "광주는 AI 실증 인프라와 글로벌 기업의 기술력이 결합된 AX 혁신의 최적지"라며 "GIST가 에너지·모빌리티 등 지역 전략 산업의 AX 난제를 해결하는 '산업 AX 혁신 실험실'로서 중추적 역할을 수행하고, 지역 인재가 현장에 안착할 수 있도록 적극적인 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔습니다.위원회는 이어 광주모빌리티진흥원(GAMA)을 방문해 자율주행 실증도시 및 모빌리티 신도시 추진 현황을 점검했습니다.국토교통부가 추진 중인 자율주행 실증도시 사업은 광주 전역에 200대의 자율주행차를 활용한 도시형 테스트베드를 구축하는 사업이며, 모빌리티 신도시 사업은 빛그린산단에 모빌리티 신도시를 조성하는 것을 목표로 하고 있습니다.현장 간담회에는 국토교통부, 현대자동차, 광주글로벌모터스(GGM), 에스오에스랩, 삼성화재 등이 참여하여 차량ㆍ보험ㆍ플랫폼이 결합된 자율주행 통합 실증 모델과 데이터 기반 서비스 확산 방안이 논의되었으며, 데이터 확보와 제도 정비 등 정책적 지원 필요성이 제기됐습니다.임문영 상근부위원장은 "광주는 자율주행 실증 인프라와 AI 기술경쟁력을 기반으로 미래 모빌리티 혁신을 견인할 핵심 거점"이라며, "실증 성과가 조속히 상용화와 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 산업 생태계 전반을 체계적으로 구축해 미래 모빌리티 선도 도시로 도약할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔습니다.(사진=국가인공지능전략위원회 제공, 연합뉴스)