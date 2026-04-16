영, 트럼프 무역 합의 파기 위협에 'EU식 무역 바주카포' 준비

▲ 트럼프 미국 대통령, 키어 스타머 영국 총리

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁에 협조하지 않는 영국에 무역합의 파기 가능성을 시사한 가운데 키어 스타머 총리의 노동당 정부가 유럽연합(EU)과 비슷한 보복 정책을 검토하고 나섰습니다.현지시간 15일 영국 일간 더타임스와 폴리티코 유럽판에 따르면 영국 산업통상부는 '무역·투자 제한 사용의 증가 또는 위협, 무역·경제적 의존성의 무기화에 대응하기 위한 최후 수단'의 도입을 검토하기로 하고 관련 업계 의견을 수렴 중입니다.통상 위협에 맞서 상품·서비스 수출입과 외국인 직접투자 등을 제한할 수 있는 강력한 보복 조치를 포함해 '무역 바주카포'라는 별명으로 불리는 EU의 통상위협대응조치(ACI)와 비슷한 조치도 검토됩니다.영국 산업통상부는 이를 두고 "영국에 대한 경제적 강압 행위의 표적이 된 경제 분야 또는 다른 분야에 대한 조치가 될 수 있다"고 설명했습니다.또 "상황을 신속하고 효과적으로 해결하는 게 목표"라며 "효과적인 보험 정책이나 우리가 사용하지 않기를 바라는 조치"라고도 말했습니다.크리스 브라이언트 통상 담당 부장관은 폴리티코에 "세계 교역 무대에서 영국 기업과 노동자, 국민에 압박을 가하는 불한당을 원하지 않는다"며 "외교만으론 통하지 않을 때 경제적 강압 행위에 맞서기 위해 영국에 추가적인 최후 수단이 필요할지 업계와 전문가 의견을 수렴하려는 것"이라고 말했습니다.영국은 트럼프 대통령과 스타머 총리가 우호적인 관계를 유지한 지난해 5월 미국과 자동차, 철강, 알루미늄 등의 관세 감면을 포함한 무역 합의를 이뤘습니다.그러나 그린란드 편입 반대에 이어 이란 공습 지원과 호르무즈 해협 파병 거부하는 영국에 트럼프 대통령이 공세를 퍼부으면서 양국 관계는 껄끄러워졌습니다.트럼프 대통령은 15일 보도된 스카이뉴스 인터뷰에서 "그들(영국)에게 좋은 무역 합의를 해줬다. 필요 이상으로 좋은 합의였다. 그건 언제든 바뀔 수 있다"고 말해 무역 합의를 뒤집을 가능성을 시사했습니다.스타머 총리는 그 직후 영국 의회에 출석해 "내게 많은 압박이 가해지고 있지만 굴복하지 않는다"며 "영국은 참전하지 않을 것"이라고 말했습니다.레이철 리브스 재무장관도 같은 날 워싱턴DC에서 열린 행사에서 미국이 외교적 논의가 진행 중일 때 전쟁을 시작한 건 '실수'였고 미국의 이란 전쟁 목표가 무엇인지 알 수 없다는 점에서 세계 경제에 미치는 타격이 더욱 크다고 비판했습니다.