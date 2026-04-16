'한국판 코첼라' 시동 거나…하이브·YG·SM·JYP "합작 법인 준비"

▲ 4개사(하이브·YG·SM·JYP) 로고

하이브와 YG·SM·JYP엔터테인먼트가 글로벌 K팝 페스티벌 개최를 위한 합작법인 설립을 추진합니다.이들 기획사는 "대중문화교류위원회 음악분과 4개 사가 '패노미논'(Fanomenon·팬들이 일으키는 현상) 이벤트 추진을 위해 법인 설립을 준비하고 있는 단계"라고 밝혔습니다.이들은 "이번 합작 법인 설립 추진은 글로벌 시장에서 케이팝을 포함한 케이 컬처의 확장 가능성을 모색하기 위한 하나의 협력 모델로 논의 중인 사안"이라며 "기업 간 협업 구조 검토와 공정거래위원회 기업결합 신고 등 필요 절차를 진행하는 중"이라고 설명했습니다.앞서 JYP 프로듀서인 박진영 대중문화교류위원장은 지난해 10월 대중문화교류위원회 출범식에서 "'패노미논'이란 이름의 메가 이벤트를 한국과 전 세계에서 개최하겠다"고 포부를 밝혔습니다.'패노미논'은 팬(Fan)과 현상(Phenomenon)을 뜻하는 영어 단어를 조합한 이름입니다.박 위원장은 "2027년 12월부터 매년 12월 한국에서 '패노미논' 페스티벌을 열고, 2028년 5월부터는 전 세계 주요 도시 돌면서 개최할 생각"이라며 미국의 대형 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'을 뛰어넘는 페스티벌을 기획하는 게 목표라고 말했습니다.4대 기획사는 "구체적인 내용은 확정된 바가 없다"며 "향후 논의 과정에서 시장 상황과 다양한 의견을 종합적으로 고려해 신중하게 결정해 나갈 것"이라고 말했습니다.(사진=각 소속사 제공, 연합뉴스)