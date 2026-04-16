김치통 속 현금·에르메스 압류…범죄수익환수 칼 빼든 검찰

▲ 검찰이 압류한 현금과 가방

사설 선물거래 사이트를 운영하다 28억 원의 추징금을 확정받고도 아내 명의로 재산을 빼돌려 버티던 남성이 검찰의 강제 집행을 받게 되었습니다.서울중앙지검 범죄수익환수부는 50대 남성 A 씨의 아내를 상대로 제기한 채권자 대위소송에서 지난 14일 승소하고, 아내 명의의 아파트를 강제 경매하는 절차에 착수했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.A 씨는 사설 선물거래 사이트를 운영해 자본시장법 위반 관련 범행을 저질러 28억 8천만 원의 추징금을 확정받았습니다.A 씨는 아내에게 아파트를 사주는 등 범죄수익 대부분을 아내 명의로 빼돌린 채 추징금을 내지 않은 것으로 조사됐습니다.실제로 A 씨는 2020년 7월 아내의 명의로 분당 소재 22억 원 상당의 고급 아파트를 구입했습니다.아파트 구입 자금 22억 원의 출처가 A 씨인 만큼 A 씨는 아내에게 22억 원을 돌려달라는 취지의 부당이득 반환 청구권을 행사해 돈을 받을 수 있습니다.다만 A 씨에게 채권이 있는 검찰이 추징금 환수를 위해 이 청구권을 A 씨 대신 행사한 것입니다.이 소송을 맡은 1심 법원은 검찰의 주장을 받아들여 가집행을 선고했습니다.검찰은 A 씨 아내 명의 아파트에 대한 강제경매 절차를 진행해 미납 추징금을 받아낼 방침입니다.아울러 범죄수익환수부는 해외 불법 도박 사이트를 운영해 확정된 39억 8천만 원의 추징금을 미납한 40대 남성 B 씨의 주거지를 전날 수색해 금고 내 김치통에 숨겨둔 현금 1천230만 원과 합계 1억 원 상당의 에르메스 가방 8점을 압류했습니다.서울중앙지검은 "검찰은 끝까지 범죄수익을 추적해 박탈한다는 인식이 확고히 자리 잡을 수 있도록 철저한 범죄수익 환수를 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스/서울중앙지검 제공)