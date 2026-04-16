'짱구' 정우 "첫 오디션이 장항준 감독 영화…그 앞에서 연기하려니 울컥"

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배우 정우가 자신의 첫 배우 오디션이 장항준 감독의 영화였다고 밝혔다.16일 오후 서울 용산 CGV에서 열린 영화 '짱구' 언론시사회 및 기자간담회에 참석한 정우는 "제 인생의 첫 오디션이 장항준 감독의 영화였다. 그 앞에서 오디션 보는 연기를 하려니 울컥하더라. 복합적인 감정이 들었다"고 말했다.'짱구'는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 '짱구'(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전 드라마. 2009년 개봉한 영화 '바람'에 이어지는 서사로 배우의 꿈에 도전하는 '짱구'의 이야기를 담았다.이번 작품에는 장항준 감독이 카메오로 출연한다. 극 중 짱구가 오디션을 보는 장면에서 장항준 감독은 오디션을 심사하는 감독으로 등장해 "김정국(짱구의 본명이자 정우의 본명) 씨는 왜 연기를 하느냐"는 질문을 던진다.이 장면은 영화의 하이라이트라고 볼 수 있다. 배우 지망생인 짱구의 진정성 어린 연기와 개인사에 대한 고백이 이뤄지기 때문이다.정우와 함께 영화를 공동 연출한 오성호 감독도 이 장면을 '짱구'의 명장면으로 꼽으며 "짱구는 여러 좌절을 겪고 고초를 겪으면서 힘든 시절을 보내는데 그걸 발산하지 않고 억누르기만 한다. 그러다 '쉬리' 독백 장면에서 한꺼번에 발산한다. 그 장면에서 짱구의 연기는 지금까지 버텨왔던 시간에 대한 진심 어린 토로다. 그 카타르시스를 관객들도 잘 느끼시길 바란다"고 설명했다.'바람'의 시나리오를 썼던 정우는 속편인 '바람'에서 극본과 더불어 연출까지 겸했다. 영화는 오는 22일 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)