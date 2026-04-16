[현장영상] 손에 무언가 든 채 부동산으로 향한 남성, 1분 뒤 아수라장

지난 9일 오후, 검은 우비를 입고 대전에 있 한 부동산 사무실로 들어가는 남성. 그런데, 들어간 지 1분도 채 지나지 않아 사무실에 있던 또 다른 남성과 함께 밖으로 나와 몸싸움을 벌였습니다.



흉기를 휘두른 70대 남성은 결국 현장에서 살인 미수 혐의로 긴급 체포됐고, 60대 피해자는 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



알고 보니 5년 전 부동산 중개업자와 매도인 관계였다는 두 남성. 대체 왜 남성은 중개업자를 흉기로 찔렀던 건지, 대전 부동산 흉기 난동 사건의 전말을 현장영상에 담았습니다.



(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)