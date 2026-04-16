일본서 초등생 실종 3주 만에 시신으로 발견…"계부, 범행 인정"

▲ 일본에서 등굣길에 흔적도 없이 사라졌다가 시신으로 발견된 초등학생 아다치 유키

일본에서 3주간 행방불명돼 사회적으로 큰 주목을 받은 11살 소년이 시신으로 발견된 뒤 그의 양아버지가 용의자로 붙잡혔습니다.16일 현지 언론에 따르면 시신 유기 혐의로 이날 새벽 체포된 아다치 유키(37)는 경찰에서 자신이 소년을 숨지게 했다는 진술을 했습니다.아다치는 소년의 어머니와 결혼해 소년과 함께 살고 있는 양아버지라고 요미우리신문은 전했습니다.현지 경찰은 구체적인 범행 경위 등을 조사 중입니다.소년의 시신 부검에서는 뚜렷한 외상이 없어 사인은 불명확한 상태입니다.앞서 교토 난탄시 시골마을 초등학교에 다니던 이 소년은 지난달 23일 학교에 결석해 학교 측 연락을 받은 아다치가 실종 신고를 했습니다.경찰은 실종 당일 아다치가 소년을 등교 시간에 맞춰 승용차로 학교 부근에서 내려줬다는 설명에 따라 연인원 1천 명이 넘는 인력을 동원해 주변 산 등을 수색한 끝에 산 초입에 숨진 채 누워있는 소년을 지난 13일 발견했습니다.이 사건은 소년의 가방, 신발 등이 각각 수㎞ 떨어진 장소에서 발견되고 학교 주변 CCTV에는 소년의 영상이 없는 점 등 여러 의문점이 제기되며 주목받았습니다.