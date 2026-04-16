통영 해상서 스쿠버다이버 2명 실종…1명 구조·1명 심정지

▲ 구조 현장

오늘(16일) 오후 1시 2분 경남 통영시 한산면 비진도 인근 해상에서 스쿠버다이빙하던 2명이 물 위로 올라오지 않고 있다는 신고가 해경에 접수됐습니다.통영해경은 항공기 등 장비를 투입해 수색에 나서 오늘 오후 1시 27분 실종 지점에서 약 400ｍ 떨어진 갯바위에서 30대 A 씨를 구조했습니다.A 씨는 생명에 지장이 없는 상태였습니다.이어 오후 2시 47분 실종 지점에서 약 500ｍ 떨어진 해상에서 50대 B 씨를 발견했습니다.B 씨는 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐습니다.두 사람은 오늘 오전 11시 30분 입수했으며, 예정된 시간이 지나도 물 밖으로 나오지 않자 보트 선장이 해경에 신고했습니다.당시 이들을 포함해 6명을 태운 5t 모터보트는 스쿠버다이빙 승객을 모집해 바다로 나갔던 것으로 파악됐습니다.통영해경은 선장 등을 대상으로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.통영해경 관계자는 "잠수 전 철저한 장비 점검을 실시하고, 2인 1조 활동 수칙을 엄격히 준수해주길 바란다"고 말했습니다.(사진=통영해양경찰서 제공, 연합뉴스)