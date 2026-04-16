뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

통영 해상서 스쿠버다이버 2명 실종…1명 구조·1명 심정지

유영규 기자
작성 2026.04.16 16:10 조회수
통영 해상서 스쿠버다이버 2명 실종…1명 구조·1명 심정지
▲ 구조 현장

오늘(16일) 오후 1시 2분 경남 통영시 한산면 비진도 인근 해상에서 스쿠버다이빙하던 2명이 물 위로 올라오지 않고 있다는 신고가 해경에 접수됐습니다.

통영해경은 항공기 등 장비를 투입해 수색에 나서 오늘 오후 1시 27분 실종 지점에서 약 400ｍ 떨어진 갯바위에서 30대 A 씨를 구조했습니다.

A 씨는 생명에 지장이 없는 상태였습니다.

이어 오후 2시 47분 실종 지점에서 약 500ｍ 떨어진 해상에서 50대 B 씨를 발견했습니다.

B 씨는 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐습니다.

두 사람은 오늘 오전 11시 30분 입수했으며, 예정된 시간이 지나도 물 밖으로 나오지 않자 보트 선장이 해경에 신고했습니다.

당시 이들을 포함해 6명을 태운 5t 모터보트는 스쿠버다이빙 승객을 모집해 바다로 나갔던 것으로 파악됐습니다.

통영해경은 선장 등을 대상으로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

통영해경 관계자는 "잠수 전 철저한 장비 점검을 실시하고, 2인 1조 활동 수칙을 엄격히 준수해주길 바란다"고 말했습니다.

(사진=통영해양경찰서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지