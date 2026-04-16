영국, 이란 전쟁 계속 시 수주 내 아스피린·타이레놀 고갈 우려

▲ 영국 국민보건서비스(NHS) 로고

만약 미국과 이란 사이의 전쟁이 계속된다면 몇 주 내에 영국의 공공의료체계 '국민보건서비스'(NHS)가 약 부족 사태를 맞을 수 있다고 제약업계 단체가 경고했습니다.NHS 처방약 중 85%를 생산하는 제약업체들의 협의체인 '메디슨즈 UK'는 "의약품 활성 성분 제조에 사용되는 일부 화학물질과 용매의 공급이 현재 매우 부족한 상황이어서 우려가 점점 커지고 있다"고 경고했습니다.그러면서 이르면 6월에 NHS가 이 탓에 심각한 압박을 받을 수 있으며, 환자들이 처방전으로 약을 받는 데 어려움을 겪거나 가격이 오를 수 있다고 설명했습니다.메디신즈 UK는 특허가 만료됐거나 적용되지 않는 복제약, 즉 제네릭 및 바이오시밀러 의약품들을 생산하는 제약업체들의 단체입니다.부족하게 될 우려가 있는 약 중에는 아스피린이나 파라세타몰(아세트아미노펜)이 함유된 약들이 포함돼 있습니다.파라세타몰은 '타이레놀'이라는 상품명으로 널리 알려진 해열진통제입니다.파라세타몰과 마약성 진통제인 코데인이 함유된 복합 진통제 '코코다몰', 그리고 상당수 항생제와 뇌졸중 예방약도 이에 해당합니다.이번 전쟁 탓에 아스피린과 파라세타몰의 고갈 우려가 큰 것은 석유화학 산업의 부산물을 이용해 제조되기 때문입니다.항암 치료나 로봇 수술에도 문제가 생길 우려가 있다고 지적하는 전문가들도 있습니다.킹스 칼리지 런던의 암 및 글로벌 보건학 교수인 리처드 설리번은 지난주 영국 의학 저널(BMJ) 인터뷰에서 "암 치료제와 로봇 수술 소모품 공급망에 차질이 생겼다"며 로봇 수술은 환자를 수술할 때마다 엄청난 양의 장비를 소모한다고 지적했습니다.메디신즈 UK는 고갈 우려가 가장 큰 제품이 무엇이냐는 질문에는 답변을 사양하면서 다만 이란 전쟁 탓에 몇몇 제조업체들에는 통상적 물량의 약 4분의 1 분량만 원자재 공급이 이뤄지고 있다고 말했습니다.하지만 아직 일상적 부족 현상이 보이지는 않고 있다고 이 단체는 설명했습니다.앞서 영국 약사들은 정부에 약 고갈을 피하기 위해 약 재고를 확보토록 촉구한 바 있습니다.영국은 약과 그 원재료 대부분을 수입하고 있으며, 복제약 제품들은 중국이나 인도에서 들여오는 경우가 많습니다.지난달 영국 독립약국협회(IPA)는 웨스 스트리팅 보건부 장관 앞으로 보낸 서한에서 수백만 명이 매일 의존하고 있는 필수적 치료에 필요한 약의 공급이 부족해질 수 있다고 우려하면서, 혈압약인 프로프라놀롤과 심장마비와 뇌졸중을 예방하는 콜레스테롤 치료제 등의 공급 상황을 우려했습니다.지난달 말에 잉글랜드 NHS 수장인 짐 매키는 주사기, 장갑, 정맥주사용 수액백 등이 모자라게 되는 상황을 우려하고 있다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)