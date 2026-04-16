'영재발굴단' 8년 만에 돌아온 '천재 화가' 전이수, '제2의 영재'와 특별한 만남

'최연소 동화 작가 겸 미술 영재'로 화제를 모았던 전이수가 8년 만에 '영재발굴단'을 찾는다.



16일 방송될 SBS '영재발굴단 인피니티' 3회에서는 8년 만에 재출연한 전이수의 놀라운 성장사와 함께, 8세의 나이로 루브르 박물관에 작품을 전시한 'NEW 미술 영재' 정인준의 이야기가 공개된다. 훌쩍 성장한 모습으로 돌아온 전이수는 자신을 잇는 새로운 미술 영재와 만나 깊은 울림을 선사할 예정이다.



앞서 진행된 촬영에서 "그림을 그리는 화가이자 글을 쓰는 작가"라고 자신을 소개한 전이수는 "현재까지 19권의 책을 출간하고 국내외에서 개인전을 해왔다"고 밝혀 MC들을 놀라게 했다. 또한 "홍콩 갤러리의 초청으로 첫 해외 개인전을 개최했고, 30일간 30점의 작품을 그려서 네덜란드에서 전시하는 프로젝트도 계획 중"이라며 '글로벌 아티스트'로서의 면모를 뽐냈다.



"'영재발굴단' 출연 후 제 그림을 보며 힘을 얻었다고 응원해 주시는 분들이 많아져 감사하다"는 전이수는 13세에 월드비전 홍보대사가 돼, 아프리카 학교 건립을 위한 기부 전시에까지 참여하는 등 '선한 영향력'도 발휘 중이다. 전이수는 "기부 전시를 통해 오는 6월 완공될 르완다의 학교에 직접 찾아가 벽화를 그려줄 계획"이라고 밝혀 MC 차태현으로부터 "대단하다"는 감탄을 자아냈다.



이날 방송에서는 전이수의 뒤를 이을 새로운 미술 영재, 정인준 군도 등장한다. 자폐 스펙트럼을 가진 정인준 군은 언어 대신 그림으로 세상과 소통하며, 8세의 나이에 프랑스 루브르 박물관에 작품을 전시해 모두를 놀라게 한 주인공이다.



무엇보다 제작진의 주선으로 성사된 두 영재의 특별한 만남이 기대를 모은다. 전이수는 자신의 갤러리에 정인준 군을 초대해 "내가 바라보는 세상을 보여주고 싶었다"며 진심을 전해, 가슴 뭉클한 감동을 선사할 것으로 보인다.



'원조 미술 영재' 전이수의 귀환과 새로운 영재의 등장을 담은 '영재발굴단 인피니티' 3회는 16일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)