'인기가요' 스튜디오 밖으로…투바투·르세라핌 등 'ON THE GO' 최종 라인업 확정

SBS '인기가요'가 스튜디오의 틀을 깨고 팬들을 직접 찾아가는 스페셜 공연 프로젝트 '인기가요 ON THE GO'의 최종 라인업을 공개하며 K-POP 팬들의 기대감을 끌어올리고 있다.



오는 26일(일) 인천 파라다이스시티에서 열리는 이번 공연은 기존 음악 방송의 생생함과 콘서트의 몰입감을 결합한 새로운 형태의 K-POP 페스티벌이다. 아티스트와 관객이 더욱 가까이에서 호흡하는 특별한 경험을 선사하겠다는 취지로 기획됐다.



앞서 공개되어 화제를 모았던 1차 라인업에 이어, 다영, 김재환, 르세라핌(LE SSERAFIM), 아이엔아이(INI), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), 이븐(EVNNE), 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE), 리센느(RESCENE), 킥플립 (KickFlip), 클로즈유어아이즈(CLOSE YOUR EYES), 산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS), 언차일드(UNCHILD), 이지훈 등이 추가로 이름을 올리며 총 19팀의 화려한 최종 라인업이 완성됐다.



이로써 투모로우바이투게더, 엔씨티 위시(NCT WISH) 등 글로벌 팬덤을 이끄는 최정상급 아티스트부터 주목받는 신예까지, K-POP의 현재와 미래를 한눈에 볼 수 있는 무대가 마련됐다.



특히 4월 컴백 시즌과 맞물려 주요 아티스트들의 신곡 무대가 대거 포함될 것으로 예상돼, 한층 다채롭고 풍성한 볼거리를 선사할 전망이다.



'인기가요 ON THE GO' 측은 "음악 방송과 공연의 경계를 허무는 새로운 시도를 통해 팬들에게 잊지 못할 봄날의 추억을 선물할 것"이라고 밝혔다.



K-POP의 새로운 패러다임을 제시할 '인기가요 ON THE GO'는 오는 26일(일) 오후 3시 15분 SBS를 통해 생방송으로 시청자들을 찾아간다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)