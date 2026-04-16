[성민종합정치] "화보 찍냐" 논란만 남긴 방미…당내서도 "성과 없다" 싸늘

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자

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● "성과 있지만 말 못해"~● "맹탕 방미" 비판 확산



성한용 / 한겨레 선임기자

"장동혁 '보안 문제로 말 못한다'는 말 납득 안 돼"

"누가 봐도 당내 골치 아파 도망간 듯 의심되는 상황"

"장동혁·김민수 사진, 트럼프 '예수 행세' 만큼 충격적"

"사악한 군주보다 우매한 군주가 더 나빠"

"국힘, 이번 기회에 비대위 체제로 넘어가는 것도 방법"



허민 / 문화일보 전임기자

"장동혁, 목표했던 주요 인사 접촉 어려웠던 듯"

"장동혁·김민수 사진, 어떤 말로도 변명 안 돼"

"정치력 부재‥입이 열 개라도 할 말 없어"

"국힘, 민주 일정에 맞춰 조기 원내대표 선거 가능성"

"미국 측, 야당 대표 만남은 부담스러워했다는 전언"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

