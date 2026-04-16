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"정신병원 보호실 10곳 중 4곳은 창문도 없어"..인권위, 개선 촉구

제희원 기자
작성 2026.04.16 14:35 조회수
"정신병원 보호실 10곳 중 4곳은 창문도 없어"..인권위, 개선 촉구
▲ 정신의료기관 보호실 비교

정신의료기관 보호실의 절반 가까이가 창문도 없이 운영되고 있는 것으로 나타났습니다.

국가인권위원회는 지난해 전남대병원 김성완 교수 연구팀과 함께 진행한 '정신의료기관의 인권친화적 치료시설·환경 구현을 위한 실태조사' 결과를 일부 공개했습니다.

인권위는 전국 보건소 협조를 받아 172개 정신의료기관의 도면을 분석하고 17개 병원을 현장 방문한 결과, 병동이 전반적으로 고밀도·저면적·다인실 중심으로 운영되고 있었다고 지적했습니다.

창문이 없는 보호실의 비율은 44.6%에 달했으며 83.6%는 자연채광이나 환기 시설이 부족한 복도형 구조였습니다.

병실과 휴게공간에 쇠창살을 설치하거나 비위생적인 환경으로 집단 감염이 우려되는 경우도 있었습니다.

인권위는 현행 정신건강증진법에 병실 최소 면적과 보호실 설치 개수 외 구체적 시설 기준이 없다며, 영국·호주 등의 사례를 참고해 정부 차원의 설계 지침을 마련해야 한다고 강조했습니다.

인권위는 "열악한 환경은 그 자체로 비인도적 처우에 해당할 수 있고, 트라우마를 남겨 회복 속도를 저해하거나 자·타해 및 안전사고에 취약할 수 있다"며 "환자와 의료진의 안전과 인권을 고려한 병동 개선이 필요하다"고 했습니다.

인권위는 내일(17일) 오후 2시 서울 영등포구 이룸센터 이룸홀에서 자세한 조사 결과를 발표하고 토론회를 엽니다.

(사진=인권위 제공, 연합뉴스)
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