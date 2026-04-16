뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"구속되면 가맹점에 피해"…검찰, '직원 성폭행 시도' 김용만 김가네 대표 징역 3년 구형

제희원 기자
작성 2026.04.16 14:21 조회수
"구속되면 가맹점에 피해"…검찰, '직원 성폭행 시도' 김용만 김가네 대표 징역 3년 구형
▲ 김용만 김가네 대표이사

직원을 상대로 성폭행을 시도한 혐의로 재판에 넘겨진 김용만 김가네 대표에게 징역형이 구형됐습니다.

검찰은 오늘(16일) 서울북부지법 형사합의14부 심리로 열린 김 회장의 1심 첫 공판에서 징역 3년형을 선고해 달라고 요청했습니다.

성폭력 치료프로그램 이수와 신상정보 공개·고지, 취업제한 5년도 함께 요청했습니다.

이날 첫 재판에서 심리를 마무리 짓는 결심 절차까지 바로 진행됐습니다.

검찰에 따르면 김 회장은 지난 2023년 9월 회식 자리에서 술에 취해 항거 불능 상태였던 여직원을 성폭행하려 한 혐의를 받습니다.

김 회장 변호인은 "사건 직후 피해자와 합의해 사실상 종결된 사안이었으나 이혼 소송 중인 배우자의 고발로 수사가 다시 시작돼 기소에 이르게 됐다"고 주장했습니다.

정장 차림에 흰색 마스크를 쓴 채 지팡이를 짚고 법정에 출석한 김 회장은 최후진술에서 "저지른 잘못을 깊이 반성한다"며 "구속될 경우 가맹점주와 직원들의 생계에 큰 피해가 갈 수 있다"고 호소했습니다.

선고 공판은 다음 달 21일 오전 10시에 열립니다.

(사진=김가네 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
제희원 기자 사진
제희원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지