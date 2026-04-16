"구속되면 가맹점에 피해"…검찰, '직원 성폭행 시도' 김용만 김가네 대표 징역 3년 구형

▲ 김용만 김가네 대표이사

직원을 상대로 성폭행을 시도한 혐의로 재판에 넘겨진 김용만 김가네 대표에게 징역형이 구형됐습니다.검찰은 오늘(16일) 서울북부지법 형사합의14부 심리로 열린 김 회장의 1심 첫 공판에서 징역 3년형을 선고해 달라고 요청했습니다.성폭력 치료프로그램 이수와 신상정보 공개·고지, 취업제한 5년도 함께 요청했습니다.이날 첫 재판에서 심리를 마무리 짓는 결심 절차까지 바로 진행됐습니다.검찰에 따르면 김 회장은 지난 2023년 9월 회식 자리에서 술에 취해 항거 불능 상태였던 여직원을 성폭행하려 한 혐의를 받습니다.김 회장 변호인은 "사건 직후 피해자와 합의해 사실상 종결된 사안이었으나 이혼 소송 중인 배우자의 고발로 수사가 다시 시작돼 기소에 이르게 됐다"고 주장했습니다.정장 차림에 흰색 마스크를 쓴 채 지팡이를 짚고 법정에 출석한 김 회장은 최후진술에서 "저지른 잘못을 깊이 반성한다"며 "구속될 경우 가맹점주와 직원들의 생계에 큰 피해가 갈 수 있다"고 호소했습니다.선고 공판은 다음 달 21일 오전 10시에 열립니다.(사진=김가네 홈페이지 캡처, 연합뉴스)