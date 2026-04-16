의정부서 아내 살해 70대, 재판서 혐의 인증…돈 문제로 다퉈

▲ 의정부지방법원

경기 의정부시에서 아내를 살해한 혐의로 구속기소 된 70대 남성이 재판에서 살인 혐의를 인정했습니다.오늘(16일) 의정부지법 형사 11부(양철한 재판장)의 심리로 열린 두 번째 공판에서 피고인 A 씨는 여전히 거동이 불편하고 말도 제대로 못 한 상태로 출석했습니다.검찰은 "피고인은 서울 노원구 등지에 있는 아파트들 판매 수익금을 나누는 과정에서 아내인 피해자와 다투다 살해했다"고 설명했습니다.변호인은 공소사실에 대해 인정한다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 첫 재판 때와 마찬가지로 횡설수설하는 모습이었습니다.국민참여 재판에 대해서는 전혀 이해하지 못했고, 본인의 주소를 묻는 말에도 "XX역 근처인데 아파트 이름은 잘 모르겠다"고 답했습니다.이러한 A 씨의 발언에 상태에 방청석에서는 피해자 유가족들의 불만 목소리가 터져 나왔습니다.이들은 다음 재판에서 A 씨의 정신 상태가 정상에 가까운 점을 진술하겠다고 예고했습니다.검찰은 정신 감정이 필요한지 의견을 묻는 재판장의 질문에 "초기 치매 증상이 있긴 하지만 수사 과정에서도 정상적으로 진술해 추가 감정은 필요 없다고 본다"고 설명했습니다.A 씨는 지난 2월 자기 집에서 80대 아내를 살해한 혐의를 받습니다.A 씨는 범행 후 평소 다니던 가게에 와서 횡설수설했는데, 이 이야기가 범죄와 관계가 있다고 생각한 가게 주인이 112에 신고해 결국 범행이 드러났습니다.(사진=연합뉴스)