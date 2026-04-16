무료 두쫀쿠 클래스 갔더니 종신보험 권유…"불완전판매 주의"

▲ 금융감독원

금융감독원은 오늘(16일) 베이킹 원데이 클래스, 웨딩박람회 등 각종 이벤트 현장에서 종신보험 불완전판매가 지속되고 있다며 소비자 주의를 유의사항을 안내했습니다.금감원에 따르면 최근 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠) 만들기 등 원데이 클래스 행사에서 협찬 보험사나 보험대리점에 별도 보험 판매 시간을 마련해 종신보험 가입을 권유했다는 민원이 제기됐습니다.A 씨 모녀는 무료 케이크 클래스 행사에서 적금보다 목돈마련에 유리하다는 설명을 듣고 종신보험에 가입했으나, 금감원 확인 결과 잘못 설명한 녹취 등이 확인돼 계약이 취소됐습니다.또 B 씨는 무료 두쫀쿠 만들기 클래스 행사장에서 예·적금과 비교하며 특판상품으로 소개해 종신보험 가입을 권유받았습니다.이외에도 베이비페어·웨딩박람회 등 이벤트 행사장에 보험 판매 부스를 설치하고 목돈마련이 필요한 소비자에게 종신보험 권유·판매하는 사례도 있었습니다.이 경우 은행상품보다 유리하다거나 재테크에 적합한 상품으로 잘못 설명한 사실이 확인돼 계약취소와 보험료 환급 처리가 이뤄졌습니다.또 회사 사내교육 연계 과정이나 농축협조합 창구에서 종신보험을 판매한 사례도 있었습니다.종신보험은 가입자 사망 시 유족에게 보험금을 지급해 경제적 생활 안정을 도모하기 위한 보험상품으로, 가입자 본인의 저축·자금 활용·노후 대비 목적으로 적합하지 않습니다.중도해지 시 납입보험료 대비 해지환급금이 없거나 적어 손실이 발생할 수 있으며, 연금 전환기능을 활용해 연금을 수령하더라도 처음부터 연금 상품에 가입한 경우보다 수령액이 적습니다.금감원은 "고액 사망보험금을 지급하는 종신보험 특성상 총 납입보험료가 통상 수천만 원에 이르므로 자산·소득 수준 및 부양가족 유무 등을 고려하고 신중히 가입해야 한다"고 말했습니다.또 "불완전판매가 의심되는 경우 안내자료, 녹취, 문자, 카톡 등을 보유해 입증에 대비해야 한다"고 당부했습니다.