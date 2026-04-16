영화 '살목지' 흥행에 충남 예산 살목지 북적…안전 대책 추진

▲ 영화 살목지 장면

충남 예산군은 최근 공포영화 '살목지'의 배경이 된 살목지 저수지를 찾는 방문객이 급증함에 따라 안전사고 예방 대책을 추진한다고 오늘(16일) 밝혔습니다.군은 오늘 소방, 경찰, 한국농어촌공사 등 유관기관과 합동 대책회의를 열고 방문객 증가에 따른 위험 요소를 점검했습니다.군과 유관기관은 방문객 안전을 위해 살목지 차량 출입을 통제하고 저수지 주변 위험구역 안내표지판을 정비하기로 했습니다.또 순찰 인력을 확대해 합동 점검을 강화합니다.야간 조명시설 확충과 폐쇄회로(CC)TV 추가 설치도 검토합니다.불법 취사나 위험 행위에 대해서는 집중 단속에 나설 계획입니다.긴급 상황 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 소방·경찰과 협력 체계를 강화합니다.최근 영화가 인기를 끌면서 살목지 저수지에는 낮뿐만 아니라 늦은 밤에도 방문객의 발길이 이어지고 있습니다.예산군 관계자는 "지정된 통행로 이용과 야간 통제 등 안전수칙 준수에 적극적으로 협조해 달라"고 당부했습니다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 살목지는 지난 8일 개봉 후 오늘 오전까지 누적 관객 수 93만 1천78명을 기록 중입니다.(사진=쇼박스 제공, 연합뉴스)