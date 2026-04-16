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영화 '살목지' 흥행에 충남 예산 살목지 북적…안전 대책 추진

유영규 기자
작성 2026.04.16 14:07 조회수
영화 '살목지' 흥행에 충남 예산 살목지 북적…안전 대책 추진
▲ 영화 살목지 장면

충남 예산군은 최근 공포영화 '살목지'의 배경이 된 살목지 저수지를 찾는 방문객이 급증함에 따라 안전사고 예방 대책을 추진한다고 오늘(16일) 밝혔습니다.

군은 오늘 소방, 경찰, 한국농어촌공사 등 유관기관과 합동 대책회의를 열고 방문객 증가에 따른 위험 요소를 점검했습니다.

군과 유관기관은 방문객 안전을 위해 살목지 차량 출입을 통제하고 저수지 주변 위험구역 안내표지판을 정비하기로 했습니다.

또 순찰 인력을 확대해 합동 점검을 강화합니다.

야간 조명시설 확충과 폐쇄회로(CC)TV 추가 설치도 검토합니다.

불법 취사나 위험 행위에 대해서는 집중 단속에 나설 계획입니다.

긴급 상황 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 소방·경찰과 협력 체계를 강화합니다.

최근 영화가 인기를 끌면서 살목지 저수지에는 낮뿐만 아니라 늦은 밤에도 방문객의 발길이 이어지고 있습니다.

예산군 관계자는 "지정된 통행로 이용과 야간 통제 등 안전수칙 준수에 적극적으로 협조해 달라"고 당부했습니다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 살목지는 지난 8일 개봉 후 오늘 오전까지 누적 관객 수 93만 1천78명을 기록 중입니다.

(사진=쇼박스 제공, 연합뉴스)
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