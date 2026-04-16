박철우 우리카드 신임 감독 "왕조 구축하고 올림픽 메달이 꿈"

▲ 남자 프로배구 박철우 우리카드 신임 감독이 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 취임 기자회견에 참여하고 있다.

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남자배구 우리카드의 신임 사령탑 박철우 감독이 취임 일성과 함께 다부진 목표를 밝혔습니다.박 감독은 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 우리카드 취임식을 통해 구단의 5대 감독으로 정식 지휘봉을 잡았습니다.지난 2025-2026시즌 중도에 감독 대행으로 지휘봉을 잡아 후반기 18경기에서 14승 4패, 70%가 넘는 승률로 팀을 '봄 배구'로 이끈 박 감독은 이날 3년 계약서에 서명하며 '대행' 꼬리표를 뗐습니다.진성원 구단주와 이인복 단장이 직접 휘장과 사원증을 수여했고, 아내 신혜인 씨와 두 딸이 축하 꽃다발을 건넸습니다.박 감독은 취임 일성으로 "가장 좋은 전술은 팀워크"라며 '원 팀'을 거듭 강조했습니다.이어 "공 하나에 영혼을 쏟아붓는 배구를 하겠다"고 다짐하며 궁극적으로는 '우리카드 왕조' 구축과 올림픽 메달 획득이라는 원대한 포부를 밝혔습니다.장인이자 배구계 대선배인 신치용 전 감독으로부터 "겸손하라"는 당부를 가슴에 새겼다는 박 감독은 특유의 솔선수범 리더십으로 새 시즌을 준비하겠다고 약속했습니다.다음은 박 감독과의 일문일답입니다.▲ 감독대행을 맡으며 어려운 시즌이었지만 선수들과 함께 잘 끌어왔습니다. 기대치만큼 가지 못했던 것도 사실입니다. 부담감과 기대감 모두 저에 대한 관심이라고 생각합니다. 다가오는 시즌 그 어느 때보다 잘할 수 있다는 자신감으로 차 있습니다. 저희 팀은 지속해 성장할 수 있는 팀이라고 생각합니다.▲ '겸손해라'라고, 깔끔하게 메시지를 보내주셨습니다. 오늘 아침에도 축하해주셨는데, 짧은 말씀 속에 많은 뜻이 담겼다고 생각합니다. 흔들릴 때 짧은 말씀 한마디로 정리가 될 때가 많습니다. 감사한 마음입니다.▲ 지금도 뒷골이 당길 정도로 아쉬운 경기입니다. 눈앞에 들어왔던 결과를 놓치게 된 상황이라 아쉽지만, 그게 저희 실력이라고 받아들이겠습니다. 하지만 그 패배의 아쉬움이 새 시즌을 준비할 강력한 원동력이 될 거로 생각합니다.▲ 힘든 훈련을 이겨내야 위기를 극복할 수 있습니다. 선수들에게 공 하나를 받더라도 마지막 공이라고 생각하고 훈련하자고 말할 것입니다. 단순하게 잘하겠다가 아니라 공 하나에 영혼을 쏟아붓는 게 제 목표입니다.▲ 저에겐 귀중한 경험입니다. 나이가 들어 마지막 2년 정도는 경기에 많이 나서지 못하며 후보 선수의 고충을 뼈저리게 느꼈습니다. 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지 고민하면서 자연스럽게 지도자의 꿈을 키웠습니다. 선수들과 함께 고민하고 공부하겠습니다.▲ 많은 외국인 감독님께 배우고 있습니다. 하지만 젊은 국내 지도자들도 공부를 많이 하며, 충분히 경쟁력이 있다고 말씀드리고 싶습니다. 감독 선임 발표가 났을 때 많은 분들로부터 '국내 지도자도 할 수 있다는 걸 보여달라'는 응원을 받았습니다. 앞으로 제 행보가 구단과 팀에 영향을 줄 거라 생각하며 항상 올바르고 솔선수범하는 사람이 되겠습니다.▲ 구단주님께서 '얼마든지 지원해주겠다'고 하셔서 큰 힘이 됩니다. 지금 FA 선수들과 협상 기간인데, 많은 대화를 나누려고 노력 중입니다. 충분히 좋은 선택을 해주실 거라 생각합니다.▲ 알리 하그파라스트(등록명 알리)와 하파엘 아라우조(등록명 아라우조) 선수가 저희에게는 1순윕니다. 알리는 다른 리그 진출도 꿈꾸고 있어 선택에 맡길 예정입니다. 아라우조는 얼마 전 식사하며 자기를 안 뽑으면 제 엉덩이를 걷어차겠다고 농담했는데, 정말 헌신적인 선수입니다. 강점을 살리고 약점을 보강할 방안을 다각도로 고민하고 있습니다.▲ 제가 그리는 이상적인 배구는 딸이 얘기해 준 '같이의 가치'다. 첫 번째도 팀워크, 두 번째도 팀워큽니다. 가장 좋은 전술은 팀워크이며, 이길 때도 질 때도 팀으로 하는 겁니다. 팀으로 풀어가는 우리카드 배구단을 만드는 게 꿈입니다.▲ 올림픽이나 아시안게임에 나가서 메달을 따고 싶습니다. 선수 때 못 이뤘던 것들을 이뤄보고 싶습니다. 우리 팀으로 봤을 때는 우리카드의 왕조를 구축하는 것이 저의 가장 큰 꿈입니다.(사진=연합뉴스)